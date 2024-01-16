https://sputnikarabic.ae/20240116/البحر-الأحمر-يهدد-القارة-العجوز-ارتفاع-التعريفات-الجمركية-على-الحاويات-60-والتأمين-20-1085031213.html

البحر الأحمر "يهدد" القارة العجوز.. ارتفاع التعريفات الجمركية على الحاويات 60% والتأمين 20%

البحر الأحمر "يهدد" القارة العجوز.. ارتفاع التعريفات الجمركية على الحاويات 60% والتأمين 20%

كشف المكتب الإعلامي لميناء أنتويرب البلجيكي، وهو ثاني أضخم وأكبر ميناء شحن في أوروبا، عن المخاطر التي تواجهها التجارة الأوروبية بسبب التوتر الحاصل في البحر... 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T07:28+0000

2024-01-16T07:28+0000

2024-01-16T07:33+0000

اقتصاد

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وقال المكتب الإعلامي لميناء أنتويرب البلجيكي، اليوم الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك"، إن "التعريفات الجمركية آخذة في الارتفاع. ستكون الزيادة المحتملة في التعريفة الجمركية للحاويات بنسبة 60 في المئة، وزيادة أقساط التأمين بنسبة 20 في المئة".بوريل قلق على مستقبل "القارة العجوز" حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في وقت سابق، من أن جزءًا كبيرًا من البضائع المشحونة عبر البحر الأحمر، مخصص لأوروبا؛ وأن الحصار الطويل لهذا الطريق سيؤدي إلى تكاليف نقل إضافية. "أنصار الله": أتونا من البحر الأحمر فجئناهم من البحر العربيكشف قيادي في قوات "أنصار الله" اليمنية، يوم الاثنين، تفاصيل عن الهجوم الذي شنته الحركة على سفينة أمريكية في خليج عدن قبالة السواحل الجنوبية لليمن.وقال نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بالحكومة التابعة لـ "أنصار الله"، العميد عبد الله بن عامر: "العملية جاءت بعد العدوان الأمريكي والبريطاني وادعائهم بأنهم استطاعوا تحييد القدرات البحرية واستهداف القدرات اليمنية".عمليات "أنصار الله" مستمرة.. آخرها "نسر جبل طارق" أعلن المتحدث باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية حققت إصابة مباشرة، مؤكداً أن جميع السفن والقطع الحربية الأمريكية والبريطانية المشاركة في الضربات على الجماعة، تعتبر أهدافا معادية ضمن بنك أهداف قوات "أنصار الله".سبق ذلك إعلان القيادة المركزية الأمريكية، إصابة سفينة الحاويات "نسر جبل طارق" التي ترفع علم جزر مارشال، وتملكها وتديرها أمريكا، بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقته "أنصار الله" من مناطق سيطرتها، مشيرة إلى أن السفينة لم تبلّغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، مؤكدةً مواصلتها رحلتها.ومساء اليوم، جددت مقاتلات أمريكية وبريطانية غاراتها على محافظة الحديدة، مستهدفةً ثكنات لـ "أنصار الله" في محيط القاعدة البحرية والكلية البحرية وقرب مطار الحديدة الدولي، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن.وبدأت أمريكا وبريطانيا، يوم الجمعة الماضي، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لـ "أنصار الله" ردا على منع الحركة السفن التابعة لإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحر الأحمر، تضامناً مع فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة عمليات الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.وحينها أعلنت "أنصار الله"، مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها أمريكا وبريطانيا على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن سلاح الجو الأمريكي، نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" اليمنية، واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.

https://sputnikarabic.ae/20240116/أنصار-الله-العدوان-الأمريكي-البريطاني-أتانا-من-البحر-الأحمر-فجئناه-من-البحر-العربي-1085029155.html

https://sputnikarabic.ae/20240115/الجيش-الأمريكي-يؤكد-إصابة-سفينة-حاويات-تابعة-له-بصاروخ-أطلقته-أنصار-الله-فيديو--1085019559.html

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اقتصاد, أنصار الله, طوفان الأقصى, البحر الأحمر, البنتاغون الأمريكي, حصري, تقارير سبوتنيك