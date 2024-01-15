https://sputnikarabic.ae/20240115/الجيش-الأمريكي-يؤكد-إصابة-سفينة-حاويات-تابعة-له-بصاروخ-أطلقته-أنصار-الله-فيديو--1085019559.html

الجيش الأمريكي يؤكد إصابة سفينة حاويات بصاروخ أطلقته "أنصار الله"

الجيش الأمريكي يؤكد إصابة سفينة حاويات بصاروخ أطلقته "أنصار الله"

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن صاروخا أطلق من الأراضي الخاضعة لسيطرة حركة "أنصار الله" شمالي اليمن، أصاب سفينة حاويات أمريكية في البحر... 15.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-15T16:09+0000

2024-01-15T16:09+0000

2024-01-15T16:21+0000

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وجاء في بيان للقيادة الأمريكية أنه "في 15 يناير/كانون الثاني، أطلقت حركة "أنصار الله" (المدعومون من إيران) صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحركة في اليمن، وأصابت سفينة الحاويات (M/V Gibraltar Eagle) التي ترفع علم جزر مارشال، والتي تملكها وتديرها الولايات المتحدة الأمريكية".وبحسب البيان، لم يبلغ طاقم السفينة عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة. وواصلت سفينة الحاويات إبحارها وفق المسار.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الاثنين، أن "هجماتها في البحر الأحمر ستستمر".وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، في تصريحات صحفية، إن "موقف اليمن من أحداث فلسطين والعدوان على غزة لم يتغير ولن يتغير لا بعد الضربة الأمريكية ولا بعد التهديدات".وأضاف عبد السلام أن "‏طلبنا هو إنهاء العدوان في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى قطاع غزة في الشمال وفي الجنوب"، مؤكدًا أن الحركة تواصلت مع المجتمع الدولي وأن المباحثات مستمرة لتوضيح الموقف.وأعلنت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري"، في وقت سابق اليوم، أن "سفينة تجارية أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن".وذكرت الوكالة أن "شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" أعلنت أن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة الأمريكية وترفع علم جزر مارشال أصيبت بصاروخ بالقرب من مدينة عدن اليمنية".وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، يومي الجمعة والسبت، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لحركة "أنصار الله"، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وأعلنت "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ13 من يناير/كانون الثاني الجاري (اليوم رقم 99 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 24 ألف و700 قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

https://sputnikarabic.ae/20240115/قيادي-في-أنصار-الله-لـسبوتنيك-أمريكا-صانعة-الإرهاب-العالمي-ونهايتها-ستكون-في-اليمن-1085018409.html

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أنصار الله, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى