https://sputnikarabic.ae/20240116/الجيش-المصري-يصدر-بيانا-بشأن-حادثة-الاشتباكات-على-الحدود-مع-إسرائيل-1085030937.html

الجيش المصري يصدر بيانا بشأن حادثة الاشتباكات على الحدود مع إسرائيل

الجيش المصري يصدر بيانا بشأن حادثة الاشتباكات على الحدود مع إسرائيل

أعلن الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص والقبض على 6 أشخاص آخرين خلال إحباط عملية تهريب مخدرات جنوب منفذ العوجة على الحدود مع إسرائيل. 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T07:10+0000

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وقال المتحدث العسكري المصري، في بيان، إنه "في إطار خطة عمل العناصر الأمنية المسئولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية، تم إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة تقدر بحوالي (174) كيلوجرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع".وأوضح أنه "نتيجة لتبادل إطلاق النيران نتج عنه مقتل فرد، وإلقاء القبض على عدد 6 فرد مهرب".وكان مصدر أمني قد صرح لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأن "القوات المصرية أحبطت محاوله تهريب مخدرات علي الحدود المصرية الإسرائيلية"، مضيفا أن "اشتباكات جرت أثناء إحباط محاولة تهريب المخدرات جنوب منفذ العوجة الحدودي مع إسرائيل وتم القبض على 6 مهربين أثناء العملية".من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة جندية بجروح خلال تبادل لإطلاق النار عند الحدود المصرية. وقال إن "نحو 20 مشتبهاً بهم، من بينهم عدد من المسلحين، وصلوا من داخل الأراضي المصرية نحو منطقة الحدود بالقرب من معبر نيتسانا [العوجة]، حيث قام الجنود العاملون في المنطقة بإطلاق النار نحو المسلحين ورصدوا عدة إصابات.يأتي ذلك تزامنا مع مواصلة الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240115/القوات-المصرية-تحبط-محاولة-تهريب-مخدرات-على-الحدود-المصرية-الإسرائيلية-1085027296.html

https://sputnikarabic.ae/20240115/الجيش-الإسرائيلي-إصابة-جندية-خلال-تبادل-إطلاق-النار-عند-الحدود-المصرية-1085028100.html

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