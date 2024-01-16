https://sputnikarabic.ae/20240116/الحزب-الديمقراطي-الكردستاني-لـسبوتنيك-لا-مقرات-للموساد-في-أربيل-1085034806.html

الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ"سبوتنيك": لا مقرات للموساد في أربيل

الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ"سبوتنيك": لا مقرات للموساد في أربيل

نفى المسؤول لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، كفاح محمود، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، وجود مقرات للموساد في أربيل، وذلك على خلفية الضربات التي وجهها... 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T08:33+0000

2024-01-16T08:33+0000

2024-01-16T08:33+0000

العالم العربي

العراق

كردستان

إيران

أخبار إيران

تقارير سبوتنيك

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/10/1085032190_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3bc311ded7e875ca6df3e2aee49afaab.jpg

وقال محمود في تعليقه على الأحداث التي شهدتها أربيل صباح اليوم، إن "إيران تصدر أزماتها إلى الخارج وإلى إقليم كردستان بالتحديد لتخفيف الضغط عنها".وأشار المسؤول لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى "ضبط جاسوسين إيرانيين في موقع الاستهدافات"، منوها بأن "أغلب الإصابات جراء الاستهداف كانت من المدنيين".أعربت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن استنكارها وإدانتها للقصف الإيراني على مناطق في محافظة أربيل بإقليم كردستان شمالي البلاد، والذي أدى لوقوع ضحايا مدنيين، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن.وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "حكومة جمهورية العراق تعرب عن استنكارها الشديد وإدانتها للعدوان الإيراني على مدينة أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين".وأكدت الخارجية العراقية أن "حكومة جمهورية العراق تعد هذا السلوك عدواناً على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي، وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة وتؤكد بانها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، قصفه بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان: "رداً على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".وأضاف: "كان هذا المقر مركزاً لتطوير عمليات التجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية في المنطقة وخاصة في إيران".وتابع البيان: "نؤكد لشعبنا أن العمليات الهجومية لقوات الحرس الثوري الإيراني ستستمر حتى الأخذ بثأر آخر قطرة من دماء شهدائنا".وفي وقت سابق، مساء الاثنين، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.

https://sputnikarabic.ae/20240116/العراق-يدين-الهجوم-الإيراني-على-أربيل-ويلوح-بورقة-مجلس-الأمن-1085032510.html

https://sputnikarabic.ae/20240115/الحرس-الثوري-الإسلامي-يقصف-مقر-للموساد-الإسرائيلي-في-كردستان-العراق-1085027385.html

العراق

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العراق, كردستان, إيران, أخبار إيران, تقارير سبوتنيك, حصري