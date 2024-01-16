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https://sputnikarabic.ae/20240116/الرئيس-العراقي-يدين-القصف-الإيراني-على-مدينة-أربيل-ويعتبره-انتهاكا-لسيادة-البلاد-1085033128.html
الرئيس العراقي يدين القصف الإيراني على مدينة أربيل ويعتبره "انتهاكا لسيادة البلاد"
الرئيس العراقي يدين القصف الإيراني على مدينة أربيل ويعتبره "انتهاكا لسيادة البلاد"
أدان الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، صباح اليوم الثلاثاء، بشدة القصف الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق. 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T08:14+0000
2024-01-16T08:14+0000
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وقال رشيد، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "هذا القصف يُعد انتهاكا للسيادة العراقية، ويعمل على تقويض الأمن والاستقرار في البلد".وأضاف أن "حسم المسائل يكون عبر الحوار البنّاء المشترك لا من خلال الهجمات العسكرية التي تهدد استقرار العراق بل وكل المنطقة التي تشهد توترات ينبغي العمل على خفضها".وأعربت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق اليوم، عن "استنكارها الشديد وإدانتها للعدوان الإيراني على مدينة أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية"، مؤكدة أن "الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاهه بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن".وأضافت الخارجية العراقية، في بيان لها، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرر تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة".وأعلن مجلس أمن كردستان العراق، في وقت سابق، مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين بجروح إثر قصف إيراني استهدف العديد من المناطق في محافظة أربيل شمالي البلاد.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، قصفه بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الثلاثاء: "رداً على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".وأضاف: "كان هذا المقر مركزاً لتطوير عمليات التجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية في المنطقة وخاصة في إيران".وتابع البيان: "نؤكد لشعبنا أن العمليات الهجومية لقوات الحرس الثوري الإيراني ستستمر حتى الأخذ بثأر آخر قطرة من دماء شهدائنا".وفي وقت سابق، مساء الاثنين، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20240116/حكومة-كردستان-الحرس-الثوري-الإيراني-شن-هجوما-غير-مبرر-وعلى-الحكومة-العراقية-اتخاذ-موقف-صارم-1085030371.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار كردستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار كردستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الرئيس العراقي يدين القصف الإيراني على مدينة أربيل ويعتبره "انتهاكا لسيادة البلاد"

08:14 GMT 16.01.2024
© AP Photo / Rudaw TVدخان يتصاعد من مبنى بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، في 16 يناير 2024.
دخان يتصاعد من مبنى بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، في 16 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Rudaw TV
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أدان الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، صباح اليوم الثلاثاء، بشدة القصف الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق.
وقال رشيد، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "هذا القصف يُعد انتهاكا للسيادة العراقية، ويعمل على تقويض الأمن والاستقرار في البلد".
وأضاف أن "حسم المسائل يكون عبر الحوار البنّاء المشترك لا من خلال الهجمات العسكرية التي تهدد استقرار العراق بل وكل المنطقة التي تشهد توترات ينبغي العمل على خفضها".
وأعربت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق اليوم، عن "استنكارها الشديد وإدانتها للعدوان الإيراني على مدينة أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية"، مؤكدة أن "الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاهه بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن".
وأضافت الخارجية العراقية، في بيان لها، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرر تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة".
وأعلن مجلس أمن كردستان العراق، في وقت سابق، مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين بجروح إثر قصف إيراني استهدف العديد من المناطق في محافظة أربيل شمالي البلاد.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، قصفه بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.
وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الثلاثاء: "رداً على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".
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06:30 GMT
وأضاف: "كان هذا المقر مركزاً لتطوير عمليات التجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية في المنطقة وخاصة في إيران".
وتابع البيان: "نؤكد لشعبنا أن العمليات الهجومية لقوات الحرس الثوري الإيراني ستستمر حتى الأخذ بثأر آخر قطرة من دماء شهدائنا".
وفي وقت سابق، مساء الاثنين، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.
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