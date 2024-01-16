https://sputnikarabic.ae/20240116/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-مستوطنون-مسلحون-يهاجمون-قرى-فلسطينية-1085027185.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مستوطنون مسلحون يهاجمون قرى فلسطينية
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مستوطنون مسلحون يهاجمون قرى فلسطينية
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، بأن مستوطنين مسلحين، اقتحموا الليلة الماضية، قرية بورين جنوب نابلس، وهاجموا منازل وأحرقوا مركبات... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T06:50+0000
2024-01-16T06:50+0000
2024-01-16T06:50+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مستوطنون مسلحون يهاجمون قرى فلسطينية
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، بأن مستوطنين مسلحين، اقتحموا الليلة الماضية، قرية بورين جنوب نابلس، وهاجموا منازل وأحرقوا مركبات الفلسطينيين.
ونقلت عن مصادر محلية قولها، إن مجموعة مسلحة وكبيرة من المستوطنين
اقتحمت أطراف قرية بورين، وهاجمت عددا من المنازل وروعت أصحابها.
كما أحرق المستوطنون مركبة أحد المواطنين، وفقا لوكالة لـ"وفا".
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لأول مرة منذ العام 2006... الجيش الاسرائيلي: قوات برية توغلت في لبنان ونفذت عملية خاصة في عيتا الشعب
قناة كان: عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر يرتفع إلى 522 قتيلًا (المعلن عنهم رسميًا)، من بينهم 189 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة بالمعارك في جنوب قطاع غزة
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير المجلس المصغر جدعون ساعر:
- نحن بعيدون جدا عن القضاء على حماس
- إذا اعتقد شخص أن هناك بديل لحكم حماس بغزة مع حفاظها على قوتها فهو مخطئ