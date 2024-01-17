https://sputnikarabic.ae/20240117/أعرق-وأضخم-شركة-شحن-يابانية-تعلق-حركة-نقل-بضائعها-عبر-البحر-الأحمر--1085079552.html
أعرق وأضخم شركة شحن يابانية تعلق حركة نقل بضائعها عبر البحر الأحمر
أعرق وأضخم شركة شحن يابانية تعلق حركة نقل بضائعها عبر البحر الأحمر
أعلنت شركة الشحن والخدمات اللوجستية اليابانية "نيبون" عن تعليق عملياتها عبر البحر الأحمر على خلفية التصعيد العسكري بين الجيش الأمريكي والبريطاني و"أنصار الله"... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T06:57+0000
2024-01-17T06:57+0000
2024-01-17T06:57+0000
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وعلقت الشركة اليابانية عمليات الشحن عبر البحر الأحمر بشكل مؤقت، مؤكدة عدم اقترابها من هذا النطاق، على خلفية تصاعد التوترات في المنطقة، وبدء القصف في الوقت الذي حذرت فيه القوات الأمريكية والبريطانية من الاقتراب من المنطقة بعد شن غاراتها الجوية على مواقع لـ"أنصار الله" في اليمن، بحسب وكالة "جي جي" اليابانية.وتعتبر شركة "نيبون" للشحن والخدمات واحدة من أقدم وأضخم الشركات اليابانية والعالمية المتخصصة بعمليات النقل اللوجستي. وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لحركة "أنصار الله".وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20240116/إدارة-بايدن-تعتزم-إعادة-إدراج-أنصار-الله-اليمنية-على-قائمة-الإرهاب-العالمية-1085077172.html
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اقتصاد, طوفان الأقصى, البحر الأحمر, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البنتاغون الأمريكي
اقتصاد, طوفان الأقصى, البحر الأحمر, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البنتاغون الأمريكي
أعرق وأضخم شركة شحن يابانية تعلق حركة نقل بضائعها عبر البحر الأحمر
أعلنت شركة الشحن والخدمات اللوجستية اليابانية "نيبون" عن تعليق عملياتها عبر البحر الأحمر على خلفية التصعيد العسكري بين الجيش الأمريكي والبريطاني و"أنصار الله" اليمنية، وعزم الأخيرة استهداف أي سفينة تتجه من وإلى إسرائيل دعما لغزة.
وعلقت الشركة اليابانية عمليات الشحن عبر البحر الأحمر بشكل مؤقت، مؤكدة عدم اقترابها من هذا النطاق، على خلفية تصاعد التوترات في المنطقة، وبدء القصف في الوقت الذي حذرت فيه القوات الأمريكية والبريطانية من الاقتراب من المنطقة بعد شن غاراتها الجوية على مواقع لـ"أنصار الله" في اليمن، بحسب وكالة "جي جي"
اليابانية.
وبحسب الشركة، فإن القرار اتخذ لضمان سلامة الطاقم.
وتعتبر شركة "نيبون" للشحن والخدمات واحدة من أقدم وأضخم الشركات اليابانية والعالمية المتخصصة بعمليات النقل اللوجستي.
وكانت شركتا الشحن اليابانيتان الرئيسيتان الأخريان، "ميتسوي أو إس كيه لاينز" و"كاواساكي كيسن"، قد قرّرتا بدورهما عدم العبور في البحر الأحمر تماما، بحسب صحيفة "نيكاي" اليابانية.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية
عدة، استهدف مواقع تابعة لحركة "أنصار الله".
وأعلن البنتاغون
أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.