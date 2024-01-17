https://sputnikarabic.ae/20240117/إسقاط-7-طائرات-مسيرة-فوق-أجواء-مقاطعة-بيلغورود-دون-وقوع-إصابات-1085077340.html

إسقاط 7 طائرات مسيرة فوق أجواء مقاطعة بيلغورود دون وقوع إصابات

إسقاط 7 طائرات مسيرة فوق أجواء مقاطعة بيلغورود دون وقوع إصابات

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأربعاء، أنه تم تفعيل نظام الدفاع الجوي فوق مقاطعة بيلغورود، حيث تم إسقاط 7 طائرات بدون طيار دون وقوع أي... 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T00:22+0000

2024-01-17T00:22+0000

2024-01-17T00:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

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أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف في بيان عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "بحسب البيانات المحدثة، تم إسقاط سبع طائرات بدون طيار. الخدمات التشغيلية تعمل".وقبل ذلك، أعلن غلادكوف في بيان أولي أنه "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي لدينا فوق بيلغورود. وتم إسقاط طائرتين بدون طيار. ووفقاً للبيانات الأولية، لم تقع إصابات".وأوضح أن الهجوم أسفر عن تضرر زجاج مبنى سكني وسقفه، واندلاع حريق في أحد المباني الخارجية، إضافة إلى انقطاع الكهرباء في إحدى القرى، مشيرًا إلى أن رجال الإطفاء وخدمات الطوارئ هرعوا إلى مكان الحادث، وأنه سيتم إجراء تفتيش إضافي خلال ساعات النهار.من جانب آخر، قال مجلس المقاطعة في رسالة عبر قناته الرسمية بتطبيق "تليغرام": "المجلس يحذر مقاطعة بيلغورود من خطر هجوم صاروخي"، مضيفًا: "ابقوا في منازلكم قدر الإمكان ولا تقربوا النوافذ".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا فشلت في "الهجوم المضاد"، وأن أوكرانيا إذا لم ترجع عما تفعله الآن، فسيصبح وجودها كدولة مهددًا، مشيرًا إلى أن كييف، من خلال قصفها لأهداف مدنية تابعة لروسيا، تريد أن تظهر للشعب والجهات الراعية أنها قادرة على الرد على روسيا.وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء بلديات كيانات روسيا الاتحادية: "لقد أصبح واضحًا تمامًا، أن هجومهم المضاد لم يفشل فحسب، بل إن المبادرة في أيدي القوات المسلحة الروسية. وإذا استمر مايحدث، فقد تعاني الدولة الأوكرانية من ضربة خطيرة للغاية لا يمكن تدارك تبعاتها".وأضاف بوتين:وأجاب بوتين "إنهم يفعلون ذلك لكي يُظهروا لشعبهم ورعاتهم، الذين يقدمون لهم الأموال لشراء الأسلحة والذخائر، أنهم قادرون على الرد على تصرفات روسيا".وأوضح بوتين "عندما تقوم روسيا بتنفيذ إحدى المهام الرئيسية [للعملية العسكرية الخاصة]، وهي ’نزع سلاح أوكرانيا‘ وتقوم بتنفيذ ضربات مستهدفة البنية التحتية العسكرية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري في جميع أنحاء العمق الأوكراني بأسلحة طويلة المدى وعالية الدقة، فإنهم يحاولون إظهار أنهم أيضاً قادرون على فعل شيء ما".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.ويحاول نظام كييف باستمرار شن هجمات إرهابية يستهدف من خلالها البنى التحتية المدنية في المقاطعات الحدودية الروسية لتشتيت الانتباه عن فشل الهجوم المضاد الذي أطلقه الجيش الأوكراني العام الماضي ولم يحقق منه أي نتائج تُذكر.

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