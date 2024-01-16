https://sputnikarabic.ae/20240116/ماكرون-يحذر-إسرائيل-من-خطر-على-أمنها-على-المدى-الطويل-إثر-الوضع-في-غزة-1085076659.html

ماكرون يحذر إسرائيل من خطر على أمنها "على المدى الطويل" إثر الوضع في غزة

ماكرون يحذر إسرائيل من خطر على أمنها "على المدى الطويل" إثر الوضع في غزة

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إسرائيل من خطر على أمنها "على المدى الطويل"، وذلك بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية... 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T22:12+0000

2024-01-16T22:12+0000

2024-01-16T22:12+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي، بثه التلفزيون الفرنسي: "نحذر إسرائيل من خطر طويل المدى على أمنها إذا استمر الصراع".وأضاف: "نحن نعكف على التوصل إلى رد حقيقي على التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة. لا أريد أن يؤدي ما يحدث (في قطاع غزة) إلى التنازل عن الحل السياسي".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، حتى الـ13 من يناير/ كانون الثاني الجاري (اليوم رقم 99 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 23 ألفًا و700 قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود.

https://sputnikarabic.ae/20231110/ماكرون-القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-يستهدف-المدنيين-ولا-شرعية-له-1083028290.html

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