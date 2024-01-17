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https://sputnikarabic.ae/20240117/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-احتمالية-اندلاع-الحرب-مع-حزب-الله-كبيرة-1085120159.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: احتمالية اندلاع الحرب مع "حزب الله" كبيرة
رئيس الأركان الإسرائيلي: احتمالية اندلاع الحرب مع "حزب الله" كبيرة
قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن احتمالية اندلاع حرب مع "حزب الله" خلال الشهور المقبلة كبيرة. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T19:51+0000
2024-01-17T19:51+0000
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وقال هاليفي خلال تفقده قوات الاحتياط قرب الحدود مع لبنان: "لست أعلم متى ستندلع الحرب في الشمال، لكني أستطيع القول إن احتمال حدوثها في الأشهر المقبلة أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي"، وفق صحيفة "هآرتس"، وإذاعة الجيش الإسرائيلي.وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي: "نريد الوصول إلى هدف واضح للغاية في لبنان - وهو إعادة السكان (الإسرائيليين) إلى جميع البلدات في الشمال. ونحن نفهم أن هذا يجب أن يمر عبر تغيير مهم للغاية".وقال هاليفي إنه يعتقد أن الجيش الإسرائيلي سيدخل الحرب على الحدود الشمالية "بقدرات، ومفاجآت وعندما يتعين علينا ذلك، سنتقدم بكل قوتنا".ومع اندلاع الحرب، أخلى نحو 160 ألف إسرائيلي منازلهم الواقعة في المستوطنات القريبة من قطاع غزة، وكذلك القريبة من الحدود مع لبنان، بعد دخول "حزب الله كجبهة مساندة لحركة حماس في الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد قطاع غزة.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.
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https://sputnikarabic.ae/20240116/الجيش-الإسرائيلي-يجري-مناورة-تحاكي-هجوما-على-لبنان-1085067524.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس

رئيس الأركان الإسرائيلي: احتمالية اندلاع الحرب مع "حزب الله" كبيرة

19:51 GMT 17.01.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENرئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي
رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن احتمالية اندلاع حرب مع "حزب الله" خلال الشهور المقبلة كبيرة.
وقال هاليفي خلال تفقده قوات الاحتياط قرب الحدود مع لبنان: "لست أعلم متى ستندلع الحرب في الشمال، لكني أستطيع القول إن احتمال حدوثها في الأشهر المقبلة أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي"، وفق صحيفة "هآرتس"، وإذاعة الجيش الإسرائيلي.
وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي: "نريد الوصول إلى هدف واضح للغاية في لبنان - وهو إعادة السكان (الإسرائيليين) إلى جميع البلدات في الشمال. ونحن نفهم أن هذا يجب أن يمر عبر تغيير مهم للغاية".
وقال هاليفي إنه يعتقد أن الجيش الإسرائيلي سيدخل الحرب على الحدود الشمالية "بقدرات، ومفاجآت وعندما يتعين علينا ذلك، سنتقدم بكل قوتنا".
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ومع اندلاع الحرب، أخلى نحو 160 ألف إسرائيلي منازلهم الواقعة في المستوطنات القريبة من قطاع غزة، وكذلك القريبة من الحدود مع لبنان، بعد دخول "حزب الله كجبهة مساندة لحركة حماس في الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد قطاع غزة.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.
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