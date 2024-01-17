https://sputnikarabic.ae/20240117/ماكرون-فرنسا-لن-تشارك-في-التحالف-ضد-الحوثيين-لتجنب-التصعيد--1085078347.html

ماكرون: فرنسا لن تشارك في التحالف ضد "الحوثيين" لتجنب التصعيد

ماكرون: فرنسا لن تشارك في التحالف ضد "الحوثيين" لتجنب التصعيد

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن فرنسا لن تشن ضربات وقائية على مواقع الحوثيين لتجنب التصعيد في المنطقة. 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T03:38+0000

2024-01-17T03:38+0000

2024-01-17T03:38+0000

أنصار الله

العالم

أخبار فرنسا

غزة

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وقال ماكرون في مؤتمر صحفي تم بثه عبر حساب القصر الرئاسي الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي: "قررت فرنسا عدم الانضمام إلى التحالف الذي نفذ ضربات على مواقع الحوثيين في أراضيهم، لأننا نريد تجنب أي تصعيد".وشدد الرئيس الفرنسي، في الوقت نفسه على أن سفن البحرية الفرنسية مستمرة في المشاركة في تأمين الأمان في البحر الأحمر.وأضاف: "نحن نعمل لحماية حرية الملاحة البحرية. إنها قضية دبلوماسية وليست عسكرية".وصعدت "أنصار الله" عملياتها في البحرين الأحمر والعربي لمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، بعد بدء أمريكا وبريطانيا، يوم الجمعة الماضي، هجوماً واسعاً على مواقع للجماعة في مدن يمنية عدة، رداً على العمليات البحرية للجماعة.ويوم الجمعة الماضي، أعلنت "أنصار الله"، مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة.ومنذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 13 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي، رداً على عمليات الجيش الاسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015م عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20240116/إدارة-بايدن-تعتزم-إعادة-إدراج-أنصار-الله-اليمنية-على-قائمة-الإرهاب-العالمية-1085077172.html

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