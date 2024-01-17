https://sputnikarabic.ae/20240117/موسكو-الغرب-يقصف-اليمن-ليصرف-انتباه-العالم-عن-فشله-في-مناطق-أخرى----1085081048.html
موسكو: الغرب يقصف اليمن لصرف انتباه العالم عن فشله في مناطق أخرى
موسكو: الغرب يقصف اليمن لصرف انتباه العالم عن فشله في مناطق أخرى
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن التحالف الغربي لا يأخذ في الاعتبار مقتل المدنيين في اليمن ودول أخرى، لأنه يتوقع بعد ذلك "إعادة... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T07:42+0000
2024-01-17T07:42+0000
2024-01-17T07:48+0000
روسيا
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حصري
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وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لقد اعتادوا (الغرب) على ضرورة قصف أي أهداف، عسكرية أو مدنية أو مجتمعية (سكانية)".وشددت زاخاروفا: "إنهم لا يهتمون. على الإطلاق لا يهتمون بمن يقف على أي جانب من التاريخ، وما إذا كان هناك مدنيون هناك، وكم عدد النساء والأطفال وكبار السن هناك".وفقا لزاخاروفا، يرجع ذلك إلى أن ممثلي الغرب يعرفون أنهم "سيحرقون أي علامة (لوحة)، ويحرقون أي كتاب مدرسي للتاريخ، ويهدمون أي نصب تذكاري يشير إلى الحقائق، ويضعون نصبا كاذبا، ويكتبون كتابا كاذبا وينصبون لافتة (نصب) كاذبة".وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لحركة "أنصار الله".وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
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روسيا, طوفان الأقصى, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, البيت الأبيض, الخارجية الروسية, حصري
روسيا, طوفان الأقصى, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, البيت الأبيض, الخارجية الروسية, حصري
موسكو: الغرب يقصف اليمن لصرف انتباه العالم عن فشله في مناطق أخرى
07:42 GMT 17.01.2024 (تم التحديث: 07:48 GMT 17.01.2024)
حصري
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن التحالف الغربي لا يأخذ في الاعتبار مقتل المدنيين في اليمن ودول أخرى، لأنه يتوقع بعد ذلك "إعادة كتابة التاريخ".
وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لقد اعتادوا (الغرب) على ضرورة قصف أي أهداف، عسكرية أو مدنية أو مجتمعية (سكانية)".
وشددت زاخاروفا: "إنهم لا يهتمون. على الإطلاق لا يهتمون بمن يقف على أي جانب من التاريخ، وما إذا كان هناك مدنيون هناك، وكم عدد النساء والأطفال وكبار السن هناك".
وتابعت: "لا يهم (بالنسبة للغرب) ما إذا كان من الممكن إخراج الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يخضعون للعلاج من هناك. إنهم (الغرب) لا يهتمون على الإطلاق، وقد فعلوا ذلك دائما، تاريخيا لا يهتمون".
وفقا لزاخاروفا، يرجع ذلك إلى أن ممثلي الغرب يعرفون أنهم "سيحرقون أي علامة (لوحة)، ويحرقون أي كتاب مدرسي للتاريخ، ويهدمون أي نصب تذكاري يشير إلى الحقائق، ويضعون نصبا كاذبا، ويكتبون كتابا كاذبا وينصبون لافتة (نصب) كاذبة".
ونوهت زاخاروفا: "على أي حال، ما يحدث اليوم.. إنهم قلقون بشأن مصالحهم الخاصة، وظروفهم الخاصة. كم سيكونون قادرين على صرف الانتباه عن الفشل في أجزاء أخرى من المنطقة من خلال قصف اليمن. إلى أي مدى يمكنهم أن يخلقوا داخل أنفسهم، في الولايات المتحدة الأمريكية في المقام الأول، شعورا بنوع من المبادرة (الاستباقية). إن مدى قدرتهم على التأثير على الأصوات هو ما يقلقهم الآن".
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية
عدة، استهدف مواقع تابعة لحركة "أنصار الله".
وأعلن البنتاغون
أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.