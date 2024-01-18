https://sputnikarabic.ae/20240118/الجيش-الباكستاني-يعلن-شن-ضربات-جوية-داخل-إيران-ضد-مجموعات-مناهضة-لباكستان-1085124190.html

الجيش الباكستاني يعلن شن ضربات جوية داخل إيران ضد مجموعات مناهضة لباكستان

الجيش الباكستاني يعلن شن ضربات جوية داخل إيران ضد مجموعات مناهضة لباكستان

أعلن مسؤول استخباري باكستاني بارز، اليوم الخميس، أن الجيش الباكستان شن ضربات جوية داخل الأراضي الإيرانية استهدفت "مجموعات مسلحة مناهضة لباكستان". 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T04:46+0000

2024-01-18T04:46+0000

2024-01-18T05:12+0000

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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول، قوله: "لا يسعني إلا أن أؤكد أننا وجهنا ضربات ضد جماعات مسلحة مناهضة لباكستان داخل إيران".وأضاف المسؤول الاستخباري الباكستاني أن "الحكومة ستقدم معلومات رسمية حول الضربات الجوية، في بيان في وقت لاحق من اليوم الخميس".وتظهر مقاطعة سيستان وبلوشستان، الواقعة جنوب شرقي إيران على الحدود مع أفغانستان وباكستان، في الأخبار الإيرانية المتعلقة بمقتل عناصر من قوات حرس الحدود.في منتصف ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وقع هجوم إرهابي في منطقة راسك في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 ضابط شرطة وإصابة 7 أشخاص آخرين.وأعلنت جماعة "جيش العدل"، المعترف بها في إيران جماعة إرهابية، مسؤوليتها عن الهجوم.وأعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، وقوع هجوم على مقر قيادة الشرطة في مدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، أودى بحياة 12 شرطيا.وحسب وكالة "أنباء فارس"، قال المدعي العام في المحافظة إن "مسلحين شنوا هجوما على مقر قوى الأمن في مدينة راسك، ما أودى بحياة 12 شرطيًا وإصابة 7 آخرين، خلال تصديهم للهجوم".وأفادت الوكالة بأن قوات الأمن تمكنت من قتل وإصابة عدد من المسلحين، الذين شنوا الهجوم، فيما لاذ بعضهم بالفرار.وأوضحت الوكالة، نقلا عن قوات الأمن الإيرانية، أن "الوضع الآن بات تحت السيطرة".

https://sputnikarabic.ae/20240116/الحرس-الثوري-الإيراني-يستهدف-جيش-العدل-في-باكستان-بصواريخ-باليستية-وطائرات-مسيرة-1085070278.html

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