https://sputnikarabic.ae/20240118/العراق-يؤكد-أن-الأوضاع-مؤهلة-لإنهاء-دور-التحالف-الدولي-على-أراضيه-1085136351.html

العراق يؤكد أن الأوضاع مؤهلة لإنهاء دور "التحالف الدولي" على أراضيه

العراق يؤكد أن الأوضاع مؤهلة لإنهاء دور "التحالف الدولي" على أراضيه

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الأوضاع باتت مؤهلة لإنهاء دور التحالف الدولي، والانتقال إلى علاقات التنسيق الأمنية الثنائية مع... 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T12:27+0000

2024-01-18T12:27+0000

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وأشار المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان، أن "رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، التقى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي".وشدد السوداني على "أهمية أن تخطو الدول الأوروبية خطوات مسؤولة، وأن تتعاون مع العراق في إنهاء ملف مخيم الهول، وأن تتسلم مواطنيها وتتحمل المسؤولية الأمنية المتعلقة بهم".وبشأن الحرب على غزة، جدد رئيس الوزراء العراقي "تأكيد موقف العراق ورؤيته مخاطر استمرار العدوان على الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن "مجمل استقرار المنطقة مرهون بإيقاف الحرب، التي قد تتوسع وتؤدي إلى تدهور أمني شامل، لا سيما وأن شعوب المنطقة تشعر بالغضب إزاء العدوان والإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة".وحسب وكالة الأنباء العراقية، جرى خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون بين العراق وحلف "الناتو"، وسبل تعزيز الشراكة في المجال الأمني وتبادل المعلومات، وتتبع شبكات الإرهاب وكشف مصادر تمويلها.كما ناقش الجانبان أيضا ملف إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق، وأهمية الاتفاق على خطوات تنفيذية لترتيب إنهاء مهمته، بما يضمن انتقالا سلسا لمهامه.وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد في وقت سابق، موقف حكومته "الثابت" في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن "انتهت" مبررات وجوده في العراق.وشدد على أنه "لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه".

https://sputnikarabic.ae/20240117/العراق-يبحث-مع-الناتو-إنهاء-وجود-قوات-التحالف-الدولي-على-أراضيه-1085096148.html

https://sputnikarabic.ae/20240117/واشنطن-جميع-دول-الشرق-الأوسط-تريد-الوجود-والتدخل-الأمريكي-في-المنطقة--1085097104.html

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