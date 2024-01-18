https://sputnikarabic.ae/20240118/خبير-روسيا-تعرف-كيف-تصنع-السلام-في-الشرق-الأوسط-1085143081.html

خبير: روسيا تعرف كيف تصنع السلام في الشرق الأوسط

خبير: روسيا تعرف كيف تصنع السلام في الشرق الأوسط

تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمره الصحفي السنوي، اليوم الخميس، عما يحدث في الشرق الأوسط من توتر وعدوان إسرائيلي على قطاع غزة. 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T14:31+0000

2024-01-18T14:31+0000

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روسيا

سيرغي لافروف

أخبار فلسطين اليوم

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تصريحات الوزير الروسي جاءت خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي أجاب فيه على أسئلة الصحفيين ومن ضمنها الوضع في فلسطين وقطاع غزة، مؤكدا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية.وفي لقاء مع "سبوتنيك"، تحدث عمار قناة، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي، عن تصريح الوزير الروسي قائلا: "منطقة الشرق الأوسط تشكل جزءا محوريا من السياسة الخارجية الروسية وفيما يتعلق اليوم بالأزمة القائمة، وهذا العدوان الغاشم على غزة بدون أي حل سياسي أو حتى التوجه للمعادلة السلمية، أوضح لافروف الكثير من النقاط وأبرزها الدور الأمريكي غير الفاعل والمنحاز تماما للمصلحة الإسرائيية وهنا تكمن المعضلة، بأنه لا يمكن الحديث عن أي حل سياسي دون التوجه للإقليم من خلال المفاوضات وإشراك الأطراف الإقليمية في هذا الصراع".وأضاف: "القادة الروس تحدثوا أنه لا حل إلا بالتوجه لحل الدولتين وتفعيل ما اتفق عليه فلسطينيا وإسرائيليا وعربيا ودوليا على واقع الحل.لكن العبث الأمريكي الذي لطالما رأيناه في هذه الأزمة بعد انفراد واشنطن بمسألة من ترعى القضية الفلسطينية- الإسرائيلية بعد اتفاقية أوسلو. واعتقد أن المسألة في حالة متغيرة وستتغير في المراحل القادمة لحل الدولتين".وعقد لافروف اليوم الخميس 18 يناير/كانون الثاني، مؤتمرا صحفيا تحدث في عن نتائج العام 2023، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها في بريطانيا وغيرها انتهكوا جميع المعايير الدولية، ولا سيما قرارات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا واليمن وغيرهما.

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روسيا, سيرغي لافروف, أخبار فلسطين اليوم