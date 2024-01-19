https://sputnikarabic.ae/20240119/التصعيد-في-الشرق-الأوسط-في-مناطق-نفوذ-الدول-الحائزة-للأسلحة-النووية-1085179202.html
التصعيد في الشرق الأوسط في مناطق نفوذ الدول الحائزة للأسلحة النووية
التصعيد في الشرق الأوسط في مناطق نفوذ الدول الحائزة للأسلحة النووية
التصعيد في الشرق الأوسط في مناطق نفوذ الدول الحائزة للأسلحة النووية
2024-01-19T12:52+0000
2024-01-19T12:52+0000
2024-01-19T12:52+0000
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التصعيد في الشرق الأوسط في مناطق نفوذ الدول الحائزة للأسلحة النووية
التصعيد في الشرق الأوسط في مناطق نفوذ الدول الحائزة للأسلحة النووية
التصعيد في الشرق الأوسط في مناطق نفوذ الدول الحائزة للأسلحة النووية
على خلفية التوتر الراهن في منطقة الشرق الأوسط، تعرف على مناطق التصعيد في مناطق نفوذ الدول الحائزة للأسلحة النووية من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك".