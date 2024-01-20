https://sputnikarabic.ae/20240120/بعد-حصولها-على-مقاتلة-روسية-جديدة-ما-هي-قدرات-القوات-الجوية-الإثيوبية-في-2024-1085223375.html
بعد حصولها على مقاتلات روسية.. ما هي قدرات القوات الجوية الإثيوبية؟
بعد حصولها على مقاتلات روسية.. ما هي قدرات القوات الجوية الإثيوبية؟
يصنف الجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 49 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2024، ويحتل المرتبة رقم 5 بين أقوى جيوش القارة الأفريقية. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T20:19+0000
2024-01-20T20:19+0000
2024-01-20T20:19+0000
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ويأتي تصنيف الجيش الإثيوبي في أفريقيا بعد كل من مصر والجزائر وجنوب أفريقيا ونيجريا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتعد القوات الجوية الإثيوبية إحدى الأسلحة الرئيسية للجيش الإثيوبي وتصنف في المرتبة رقم 72 بين أضخم القوات الجوية في العالم، بينما تحتل المرتبة رقم 11 في أفريقيا.وتتكون القوات الجوية الإثيوبية من 91 طائرة حربية تضم:وبحسب إحصائيات الموقع، فإن المروحيات تشكل 32 في المئة من حجم القوة الجوية الإثيوبية، تليها طائرات التدريب بنحو 28 في المئة ثم المقاتلات بـ24 في المئة تقريبا.ولفت الموقع إلى أن القوة البشرية للجيش الإثيوبي تقدر بـ162 ألف فرد بينهم 5 آلاف فرد يمثلون القوة البشرية للقوات الجوية وحدها.وتصنف إثيوبيا في المرتبة رقم 92 عالميا من حيث حجم الإنفاق العسكري على جيشها، وتقدر ميزانية الدفاع الإثيوبية بنحو 888 مليون دولار فقط، في عام 2024.وكشفت صحيفة "ماليتاري ووتش" الأمريكية أن إثيوبيا استملت عددا من المقاتلات الروسية الثقيلة طراز "سو - 30" لتصبح الدولة رقم 15 في العالم، التي تحصل على هذه الطائرة المتطورة.
https://sputnikarabic.ae/20221004/تتجاوز-2500-كيلومتر-في-الساعة-6-مقاتلات-روسية-تحلق-بسرعات-خارقة-1068610725.html
https://sputnikarabic.ae/20240120/سو--30-الروسية-تدخل-الأسطول-الحربي-الإثيوبي-بديلا-عن-رافال-الفرنسية-1085213499.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار إثيوبيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, أخبار إثيوبيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
بعد حصولها على مقاتلات روسية.. ما هي قدرات القوات الجوية الإثيوبية؟
يصنف الجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 49 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2024، ويحتل المرتبة رقم 5 بين أقوى جيوش القارة الأفريقية.
ويأتي تصنيف الجيش الإثيوبي في أفريقيا بعد كل من مصر والجزائر وجنوب أفريقيا ونيجريا، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
وتعد القوات الجوية الإثيوبية إحدى الأسلحة الرئيسية للجيش الإثيوبي وتصنف في المرتبة رقم 72 بين أضخم القوات الجوية في العالم، بينما تحتل المرتبة رقم 11 في أفريقيا.
وتتكون القوات الجوية الإثيوبية من 91 طائرة حربية تضم:
31 مروحية بينها 6 مروحيات هجومية.
وبحسب إحصائيات الموقع، فإن المروحيات تشكل 32 في المئة من حجم القوة الجوية الإثيوبية، تليها طائرات التدريب بنحو 28 في المئة ثم المقاتلات بـ24 في المئة تقريبا.
ولفت الموقع إلى أن القوة البشرية للجيش الإثيوبي
تقدر بـ162 ألف فرد بينهم 5 آلاف فرد يمثلون القوة البشرية للقوات الجوية وحدها.
وتصنف إثيوبيا في المرتبة رقم 92 عالميا من حيث حجم الإنفاق العسكري على جيشها، وتقدر ميزانية الدفاع الإثيوبية بنحو 888 مليون دولار فقط، في عام 2024.
وكشفت صحيفة "ماليتاري ووتش" الأمريكية أن إثيوبيا استملت
عددا من المقاتلات الروسية الثقيلة طراز "سو - 30" لتصبح الدولة رقم 15 في العالم، التي تحصل على هذه الطائرة المتطورة.