https://sputnikarabic.ae/20240120/بعد-حصولها-على-مقاتلة-روسية-جديدة-ما-هي-قدرات-القوات-الجوية-الإثيوبية-في-2024-1085223375.html

بعد حصولها على مقاتلات روسية.. ما هي قدرات القوات الجوية الإثيوبية؟

بعد حصولها على مقاتلات روسية.. ما هي قدرات القوات الجوية الإثيوبية؟

يصنف الجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 49 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2024، ويحتل المرتبة رقم 5 بين أقوى جيوش القارة الأفريقية. 20.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-20T20:19+0000

2024-01-20T20:19+0000

2024-01-20T20:19+0000

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ويأتي تصنيف الجيش الإثيوبي في أفريقيا بعد كل من مصر والجزائر وجنوب أفريقيا ونيجريا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتعد القوات الجوية الإثيوبية إحدى الأسلحة الرئيسية للجيش الإثيوبي وتصنف في المرتبة رقم 72 بين أضخم القوات الجوية في العالم، بينما تحتل المرتبة رقم 11 في أفريقيا.وتتكون القوات الجوية الإثيوبية من 91 طائرة حربية تضم:وبحسب إحصائيات الموقع، فإن المروحيات تشكل 32 في المئة من حجم القوة الجوية الإثيوبية، تليها طائرات التدريب بنحو 28 في المئة ثم المقاتلات بـ24 في المئة تقريبا.ولفت الموقع إلى أن القوة البشرية للجيش الإثيوبي تقدر بـ162 ألف فرد بينهم 5 آلاف فرد يمثلون القوة البشرية للقوات الجوية وحدها.وتصنف إثيوبيا في المرتبة رقم 92 عالميا من حيث حجم الإنفاق العسكري على جيشها، وتقدر ميزانية الدفاع الإثيوبية بنحو 888 مليون دولار فقط، في عام 2024.وكشفت صحيفة "ماليتاري ووتش" الأمريكية أن إثيوبيا استملت عددا من المقاتلات الروسية الثقيلة طراز "سو - 30" لتصبح الدولة رقم 15 في العالم، التي تحصل على هذه الطائرة المتطورة.

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رصد عسكري, أخبار إثيوبيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم