https://sputnikarabic.ae/20240121/إيران-تتلقى-أولى-الإشارات-من-القمر-الصناعي-ثريا-1085242581.html

إيران تتلقى أولى الإشارات من القمر الصناعي "ثريا"

إيران تتلقى أولى الإشارات من القمر الصناعي "ثريا"

أعلن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، اليوم الأحد، أن القمر الصناعي "ثريا" الذي أطلق إلى مداره، أمس السبت، نجح في إنجاز مهمته،... 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T13:18+0000

2024-01-21T13:18+0000

2024-01-21T13:18+0000

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الحرس الثوري الإيراني

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وقال الوزير الإيراني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، إن محطات مراقبة الأقمار الصناعية الإيرانية تلقت الليلة الماضية إشارات من القمر الصناعي "ثريا"، إلى جانب بيانات القياس عن بعد المتعلقة بحالة إمدادات الطاقة، وتحديد المواقع التلقائية، والاتصالات والتحكم وأنظمة المعالجة، والتي تشير إلى أن القمر الصناعي في حالة جيدة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، نجاحه في وضع القمر الصناعي "ثريا" في مدار 750 كيلومترا بواسطة حامل القمر الصناعي "قائم 100".وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "تم إطلاق القمر الصناعي "ثريا" التابع لمنظمة الفضاء الإيرانية بنجاح إلى الفضاء باستخدام حامل القمر الصناعي "قائم 100" الثلاثي المراحل والذي يعمل بالوقود الصلب"، مشيرة إلى أن "القمر الصناعي سجل رقما قياسيا جديدا".وبحسب وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، فإن قمر "ثريا" البحثي يبلغ نحو 50 كيلوغراما.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إطلاق القمر الصناعي "نور 3" بنجاح في مدار الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية التابعة له.وكان وزير الاتصالات الإيراني، قد كشف في الخامس من شهر أبريل/ نيسان الماضي، عن جاهزية 10 أقمار صناعية للاختبار والإطلاق، وقال إن "إنجاز المرحلة التجريبية للربط بين منصات التواصل الاجتماعي الداخلية سيكون قبل حلول العام الجديد" (بدأ في 21 مارس/ آذار 2023).وأوضح الوزير الإيراني أن "العام الجاري وبناء على موافقة المجلس الأعلى للفضاء لدينا خطة مفصلة لتطوير صناعة الفضاء، والآن لدينا 10 أقمار صناعية وشحنات فضائية جاهزة للاختبار والإطلاق".وتابع أن "هناك أقمارا صناعية عدة قيد التصميم والتصنيع"، مشددا على أن "هدف وزارة الاتصالات كخطوة أولى هو تقديم الخدمات والإمكانيات الموجودة في مجال الفضاء في إيران إلى دول الجوار والدول الإسلامية".

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