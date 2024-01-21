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https://sputnikarabic.ae/20240121/العثور-على-طائرة-فالكون-10-المنكوبة-في-أفغانستان---عاجل-1085245746.html
العثور على طائرة "فالكون 10" الروسية المنكوبة في أفغانستان - عاجل
العثور على طائرة "فالكون 10" الروسية المنكوبة في أفغانستان - عاجل
أفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الأحد، أن رجال الإنقاذ عثروا على طائرة فالكون 10 التي تحطمت في أفغانستان. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T14:39+0000
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وأوضحت الوكالة في قناتها الرسمية على "تيليغرام"، أنه "وفقًا لمعلومات من السفارة الروسية في أفغانستان، عثرت أن رجال الإنقاذ في أفغانستان عثروا على طائرة "فالكون 10".
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم, روسيا
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, روسيا

العثور على طائرة "فالكون 10" الروسية المنكوبة في أفغانستان - عاجل

14:39 GMT 21.01.2024 (تم التحديث: 14:43 GMT 21.01.2024)
© AP Photo / WAKIL KOHSARطائرة تابعة للقوات الجوية الأفغانية
طائرة تابعة للقوات الجوية الأفغانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / WAKIL KOHSAR
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أفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الأحد، أن رجال الإنقاذ عثروا على طائرة فالكون 10 التي تحطمت في أفغانستان.
وأوضحت الوكالة في قناتها الرسمية على "تيليغرام"، أنه "وفقًا لمعلومات من السفارة الروسية في أفغانستان، عثرت أن رجال الإنقاذ في أفغانستان عثروا على طائرة "فالكون 10".
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