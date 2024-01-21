https://sputnikarabic.ae/20240121/العثور-على-طائرة-فالكون-10-المنكوبة-في-أفغانستان---عاجل-1085245746.html
العثور على طائرة "فالكون 10" الروسية المنكوبة في أفغانستان - عاجل
العثور على طائرة "فالكون 10" الروسية المنكوبة في أفغانستان - عاجل
أفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الأحد، أن رجال الإنقاذ عثروا على طائرة فالكون 10 التي تحطمت في أفغانستان. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T14:39+0000
2024-01-21T14:39+0000
2024-01-21T14:43+0000
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وأوضحت الوكالة في قناتها الرسمية على "تيليغرام"، أنه "وفقًا لمعلومات من السفارة الروسية في أفغانستان، عثرت أن رجال الإنقاذ في أفغانستان عثروا على طائرة "فالكون 10".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, روسيا
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, روسيا
العثور على طائرة "فالكون 10" الروسية المنكوبة في أفغانستان - عاجل
14:39 GMT 21.01.2024 (تم التحديث: 14:43 GMT 21.01.2024)
يتبع
أفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الأحد، أن رجال الإنقاذ عثروا على طائرة فالكون 10 التي تحطمت في أفغانستان.
وأوضحت الوكالة في قناتها الرسمية على "تيليغرام"، أنه "وفقًا لمعلومات من السفارة الروسية في أفغانستان، عثرت أن رجال الإنقاذ في أفغانستان عثروا على طائرة "فالكون 10".