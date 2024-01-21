https://sputnikarabic.ae/20240121/مقتل-مدني-وإصابة-تسعة-آخرين-في-قصف-أوكراني-لدونيتسك--1085227368.html
مقتل مدني وإصابة تسعة آخرين في قصف أوكراني لدونيتسك
مقتل مدني وإصابة تسعة آخرين في قصف أوكراني لدونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية... 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T03:19+0000
2024-01-21T03:19+0000
2024-01-21T03:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 43 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. 11 على محور دونيتسك، و5 على محور ياسينوفاتايا و27 على محور غورلوفكا".وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد، وإصابة تسعة مدنيين بجراح متفاوتة الخطورة.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو، فيما تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20240120/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-أوريول-1085225335.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
مقتل مدني وإصابة تسعة آخرين في قصف أوكراني لدونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 43 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 161 مقذوفا مختلفة العيارات.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 43 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. 11 على محور دونيتسك، و5 على محور ياسينوفاتايا و27 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 161 مقذوفا مختلفة العيارات .
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد، وإصابة تسعة مدنيين بجراح متفاوتة الخطورة
.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو، فيما تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس.