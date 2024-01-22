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الخارجية الأمريكية تعلن مقتل 23 أمريكيا خلال تصعيد الصراع في غزة
الخارجية الأمريكية تعلن مقتل 23 أمريكيا خلال تصعيد الصراع في غزة
أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الاثنين، أنه نتيجة للجولة الجديدة من تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قُتل 23 أمريكيا،... 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T19:36+0000
2024-01-22T19:36+0000
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وأوضح باتيل خلال مؤتمر صحفي حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: "يمكننا تأكيد مقتل 23 مواطنا أمريكيا".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة ضباط إسرائيليين وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة، في معارك جنوب قطاع غزة.ونشر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أسماء ورتب الضباط الذين قتلوا، وهم: الرائد دافيد ناتي الفاسي (27 عاما) من بئر السبع، الرقيب الثاني في الكتيبة 202، لواء المظليين، والرائد إيلي ليفي (24 عاما) من تل أبيب، قائد سرية في الكتيبة 202، لواء المظليين، والنقيب إيال ميفوراخ تويتو (22 عاما) من بيت غمليئيل، قائد فصيلة في الكتيبة 202، لواء المظليين.وأشار الجيش، إلى أنه "في المعركة التي قتل فيها الضباط، أصيب جندي آخر من الكتيبة 202 من لواء المظليين بجروح خطيرة، كما أصيب جنديان من كتيبة الهندسة 603 تشكيل "سار مجولان" (7) بإصابات خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240122/الصحة-في-غزة-ارتفاع-ضحايا-العدوان-الإسرائيلي-إلى-25295-قتيلا-و63-ألف-مصاب-1085284571.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, العالم العربي

الخارجية الأمريكية تعلن مقتل 23 أمريكيا خلال تصعيد الصراع في غزة

19:36 GMT 22.01.2024
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الاثنين، أنه نتيجة للجولة الجديدة من تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قُتل 23 أمريكيا، 21 منهم خدموا في الجيش الإسرائيلي.
وأوضح باتيل خلال مؤتمر صحفي حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: "يمكننا تأكيد مقتل 23 مواطنا أمريكيا".
وأشار إلى أنه من بين الأمريكيين الذين قتلوا، خدم 21 في جيش الدفاع الإسرائيلي، بينما خدم واحد منهم في الشرطة.
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الصحة في غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25295 قتيلا و63 ألف مصاب
12:01 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة ضباط إسرائيليين وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة، في معارك جنوب قطاع غزة.
ونشر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أسماء ورتب الضباط الذين قتلوا، وهم: الرائد دافيد ناتي الفاسي (27 عاما) من بئر السبع، الرقيب الثاني في الكتيبة 202، لواء المظليين، والرائد إيلي ليفي (24 عاما) من تل أبيب، قائد سرية في الكتيبة 202، لواء المظليين، والنقيب إيال ميفوراخ تويتو (22 عاما) من بيت غمليئيل، قائد فصيلة في الكتيبة 202، لواء المظليين.
وأشار الجيش، إلى أنه "في المعركة التي قتل فيها الضباط، أصيب جندي آخر من الكتيبة 202 من لواء المظليين بجروح خطيرة، كما أصيب جنديان من كتيبة الهندسة 603 تشكيل "سار مجولان" (7) بإصابات خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
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