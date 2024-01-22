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السوداني: بعثة "الناتو" تنفذ المهام المتفق عليها مع العراق
السوداني: بعثة "الناتو" تنفذ المهام المتفق عليها مع العراق
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بغداد ملتزمة بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية في البلاد وكذلك الحال بالنسبة للمستشارين العاملين بها. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T21:55+0000
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ولفت السوداني، خلال مباحثات ثنائية مع وزيرة الدفاع الهولندية كايسي أولونغرين، في بغداد، اليوم الاثنين، إلى أن العراق يعيد ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي من أجل الانتقال إلى مستوى آخر من العلاقات الثنائية والتعاون بين الجانبين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية .وتابع: "العراق يساعد بعثة حلف "الناتو" في تنفيذ مهام تم الاتفاق عليها مسبقا بين الجانبين".وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "استمرار العدوان على غزة هو السبب في اتساع دائرة الصراع في المنطقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم وحشية ترتكبها تل أبيب ضد الفلسطينيين".ولفت محمد شياع السوداني إلى "ضرورة وجود ضغط دولي لإيقاف الإبادة الجماعية في غزة ووضع حد لسياسات القتل والتجويع والحيلولة دون فتح جبهات جديدة تقود لزعزعة استقرار المنطقة".ومن جانبها قالت وزيرة الدفاع الهولندية أن بلادها ستتولى قيادة بعثة "الناتو" في العراق خلال مننتصف العام الجاري، مشيرة إلى أن ذلك يجعل تغيير مهمة التحالف مع بغداد أمر حتمي.وقل محمد شياع السوداني، قبل أيام، إن الأوضاع أصبحت مؤهلة لإنهاء دور التحالف الدولي، والانتقال إلى علاقات التنسيق الأمني الثنائي"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه".
https://sputnikarabic.ae/20240117/العراق-يبحث-مع-الناتو-إنهاء-وجود-قوات-التحالف-الدولي-على-أراضيه-1085096148.html
https://sputnikarabic.ae/20240118/العراق-يؤكد-أن-الأوضاع-مؤهلة-لإنهاء-دور-التحالف-الدولي-على-أراضيه-1085136351.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, الناتو
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, الناتو

السوداني: بعثة "الناتو" تنفذ المهام المتفق عليها مع العراق

21:55 GMT 22.01.2024 (تم التحديث: 21:57 GMT 22.01.2024)
© AFP 2023 / MARIO TAMAقوات أمريكية تمر عبر معسكر "أدير" (قاعدة الإمام علي ) قبل مغادرته في 16 ديسمبر 2011 بالقرب من الناصرية -العراق
قوات أمريكية تمر عبر معسكر أدير (قاعدة الإمام علي ) قبل مغادرته في 16 ديسمبر 2011 بالقرب من الناصرية -العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© AFP 2023 / MARIO TAMA
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قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بغداد ملتزمة بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية في البلاد وكذلك الحال بالنسبة للمستشارين العاملين بها.
ولفت السوداني، خلال مباحثات ثنائية مع وزيرة الدفاع الهولندية كايسي أولونغرين، في بغداد، اليوم الاثنين، إلى أن العراق يعيد ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي من أجل الانتقال إلى مستوى آخر من العلاقات الثنائية والتعاون بين الجانبين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية .
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
العراق يبحث مع "الناتو" إنهاء وجود قوات التحالف الدولي على أراضيه
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وتابع: "العراق يساعد بعثة حلف "الناتو" في تنفيذ مهام تم الاتفاق عليها مسبقا بين الجانبين".
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "استمرار العدوان على غزة هو السبب في اتساع دائرة الصراع في المنطقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم وحشية ترتكبها تل أبيب ضد الفلسطينيين".
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العراق يؤكد أن الأوضاع مؤهلة لإنهاء دور "التحالف الدولي" على أراضيه
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ولفت محمد شياع السوداني إلى "ضرورة وجود ضغط دولي لإيقاف الإبادة الجماعية في غزة ووضع حد لسياسات القتل والتجويع والحيلولة دون فتح جبهات جديدة تقود لزعزعة استقرار المنطقة".
ومن جانبها قالت وزيرة الدفاع الهولندية أن بلادها ستتولى قيادة بعثة "الناتو" في العراق خلال مننتصف العام الجاري، مشيرة إلى أن ذلك يجعل تغيير مهمة التحالف مع بغداد أمر حتمي.
وقل محمد شياع السوداني، قبل أيام، إن الأوضاع أصبحت مؤهلة لإنهاء دور التحالف الدولي، والانتقال إلى علاقات التنسيق الأمني الثنائي"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه".
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