https://sputnikarabic.ae/20240122/حب-الشباب-لم-يعد-مشكلة-علماء-يعدلون-جين-بكتيريا-تخفيه-بـ-4-أيام-1085277842.html

حب الشباب لم يعد مشكلة... علماء يعدلون جين بكتيريا تخفيه بـ 4 أيام

حب الشباب لم يعد مشكلة... علماء يعدلون جين بكتيريا تخفيه بـ 4 أيام

تمكن فريق دولي بقيادة باحثين من جامعة بومبيو فابرا في إسبانيا، من تطوير نوع من بكتيريا الجلد المعدلة وراثيًا، يعمل بكفاءة لإفراز جزيء علاجي مناسب لعلاج أعراض... 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T10:36+0000

2024-01-22T10:36+0000

2024-01-22T11:23+0000

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الصحة

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وأوضح الباحثون من خلال دراسة نشرت على موقع "ساينس أليرت"، أن هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام توسيع الطريق أمام البكتيريا المهندسة وراثياً لمعالجة الأمراض الجلدية.وحب الشباب هو حالة جلدية شائعة ناجمة عن انسداد أو التهاب البصيلات الشعرية الدهنية، ويمكن أن يختلف مظهرها، بدءًا من الرؤوس البيضاء والسوداء إلى البثرات والعقيدات، خصوصاً على الوجه والجبهة، ورغم أن حَب الشباب أكثر شيوعاً بين المراهقين، فإنه يمكن أن يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار.ويتم علاج الحالات الشديدة من حب الشباب بالمضادات الحيوية لقتل البكتيريا التي تعيش في البصيلات، أو بعقار "الإيزوتريتينوين"، وهو أحد مشتقات فيتامين "أ"، الذي يحفز موت الخلايا الدهنية على الجلد. ومع ذلك، يمكن أن تسبب هذه العلاجات آثاراً جانبية خطيرة في حالة المضادات الحيوية مثل كسر التوازن الميكروبيومي للجلد، لأنها لا تقتل البكتيريا بشكل انتقائي، كما يمكن أن تسبب التقشر الشديد للجلد، في حالة العلاج بـ"الإيزوتريتينوين".دراسة: "الفجوة الزمنية" بين الرجال والنساء تتقلصوخلال الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة "Nature" العلمية نجح الفريق في مساعدة هذه البكتيريا على إفراز وإنتاج بروتين يسمى"إن جي إل آه" الذي ثبت أنه يقلل الخلايا الدهنية المسببة لحب الشباب، على الجلد عن طريق تحفيز موت تلك الخلايا الدهنية.من جانبها، قالت الباحثة الرئيسية للدراسة ​​في جامعة بومبيو فابرا الدكتورة ناستاسيا كنودلسيدر: "قمنا بتطوير علاج موضعي بنهج مستهدف، باستخدام ما تمتلكه الطبيعة بالفعل، وصممنا بكتيريا تعيش في الجلد وجعلناها تنتج ما تحتاج إليه بشرتنا من بروتينات مهمة"، وأضافت عبر موقع الجامعة: "الدراسة تركز على علاج حب الشباب، لكن يمكن توسيع هذا النهج ليشمل أمراضاً جلدية أخرى".شاهد طقم أسنان ونستون تشرشل وإذا أعجبك اشتريه!... فيديو

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علوم, حب الشباب, الصحة