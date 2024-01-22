https://sputnikarabic.ae/20240122/دراسة-الفجوة-الزمنية-بين-الرجال-والنساء-تتقلص-1085268157.html

دراسة: "الفجوة الزمنية" بين الرجال والنساء تتقلص

دراسة: "الفجوة الزمنية" بين الرجال والنساء تتقلص

النساء يميلن إلى العيش لفترة أطول من الرجال، لكن المراجعة العالمية لبيانات الوفيات من عام 1990 إلى عام 2010 تشير إلى أن الفجوة بين الجنسين في متوسط العمر... 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T09:04+0000

2024-01-22T09:04+0000

2024-01-22T10:08+0000

مجتمع

علوم

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وتعتمد الدراسة، التي نشرت على موقع "ساينس أليرت"، على تحليل إحصائي لبيانات الأمم المتحدة، التي صنفت 194 دولة في "مجموعات" متشابهة بناءً على عوامل قابلة للقياس تؤثر على معدل الوفيات.ومقارنةً بإحصاءات التسعينيات، أظهرت كل مجموعة من الدول متوسط عمر متوقع ثابتاً أو متحسناً بحلول عام 2010. وكان هناك أيضاً تقلص كبير في الفجوة بين الذكور والإناث في معدل الوفيات.زيادة وزنك وشعورك بالبرد مؤشرات تحذرك من "المرض الخفي"إن سبب وجود هذه الفجوة غير واضح نسبيا، ورغم أن بعضها ربما يكون بيولوجيا، إلا أن هناك عوامل مؤثرة أخرى تحدد معدل وفيات الفرد، ويعتمد الكثير منها على التغيرات في المجتمع والبيئة.على سبيل المثال، في حين شهدت بعض الدول، مثل جنوب أفريقيا، انخفاضات هائلة في متوسط العمر المتوقع في الفترة من 1990 إلى 2010، فإن هذه الاستثناءات كانت إلى حد كبير بسبب عوامل محلية مثل وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أو الإيبولا، أو الملاريا، أو الحرب، أو المجاعة.وينطبق هذا على الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض على حد سواء، على الرغم من أن الدول ذات الدخل المرتفع تميل إلى إظهار عوائد متناقصة في متوسط العمر المتوقع مع مرور الوقت."المطر الماسي" على الكواكب الجليدية يكشف أسرار الأحجار الكريمة... فيديوومع ذلك، في مناطق مثل أستراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية، يقدر الباحثون انخفاضا ملحوظا في معدلات الوفيات بين الأفراد الأكبر سنا بحلول عام 2030، على الرغم من أن الأمراض التنكسية ستظل سببا رئيسيا للوفاة.من المرجح أن تتصدر اليابان وأستراليا وبعض دول أوروبا الغربية المخططات الخاصة بمؤشرات طول العمر في السنوات المقبلة.وتستند التنبؤات الحالية فقط على عشر سنوات من البيانات، لذلك يجب أن تؤخذ استنتاجاتها بحذر. على سبيل المثال، شهدت السنوات القليلة الماضية توقف الزيادات السابقة في متوسط العمر المتوقع في العديد من البلدان بسبب "كوفيد-19"، مع تأثير أكبر على متوسط العمر المتوقع للرجال مقارنة بالنساء، ولكن هذا قد يكون مجرد خروج مؤقت عن الزيادة الشاملة.أجرى الباحث الرئيسي ديفيد أتانس وزملاؤه الأرقام وتوقعوا أن معظم الدول ستشهد استمرار اتجاهات طول العمر في المستقبل.سيحدد الوقت ما إذا كانت التحسينات المستقبلية في متوسط العمر المتوقع ستحدث بالفعل، خاصة وأن تغير المناخ يهدد حياة الملايين في الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض على حد سواء.اللهب يشتعل بطائرة شحن أمريكية بالهواء في مشهد يخطف الأنظار.. فيديو

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