https://sputnikarabic.ae/20240122/روسيا-تدعو-المنظمات-الدولية-إلى-إدانة-استهداف-كييف-الإرهابي-لدونيتسك-1085290173.html

روسيا تدعو المنظمات الدولية إلى إدانة استهداف كييف الإرهابي لدونيتسك

روسيا تدعو المنظمات الدولية إلى إدانة استهداف كييف الإرهابي لدونيتسك

دعا رئيس مجلس حقوق الإنسان في روسيا، فاليري فاديف، اليوم الاثنين، المنظمات الدولية إلى إدانة الاستهداف الإرهابي الذي وقع في دونيتسك، يوم أمس الأحد. 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T14:33+0000

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وجاء في بيان للمجلس، نُشر عبر حسابه الرسمي في "تلغرام"، أن "المستشار الرئاسي لروسيا الاتحادية، رئيس مجلس حقوق الإنسان، فاليري فاديف، أرسل اليوم نداءات إلى المفوض السامي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للأقليات القومية خيرت عبد الرحمنوف، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية والبرلمان الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي".وأشار فاديف إلى أن الجيش الأوكراني كان على علم بعدم وجود معدات عسكرية أو أسلحة في السوق الذي استهدفته قواته، مع ذلك، تعمدوا قصف الموقع بـ 19 قذيفة مدفعية، ما أسفر عن مقتل 28 شخصاً وإصابة العديد، بينهم أطفال.الأمين العام للأمم المتحدة يدين القصف الأوكراني على دونيتسكوأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن عدد الإصابات نتيجة الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على سوق دونيتسك، يوم الأحد، ارتفع إلى 26 شخصًا.وخلال لقاء مع قناة "روسيا 24"، أضاف بوشيلين: "في الوقت الحالي، نتيجة لهجوم إرهابي وحشي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، قُتل 27 شخصًا وجُرح 26".وتأتي المحاولات الأوكرانية هذه بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية، بفشل الهجوم المضاد، الذي أطلقه نظام كييف، صيف العام الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20240122/بدلة-مموهة-تخفي-الجنود-الروس-عن-أجهزة-التصوير-الحراري-الأوكرانية-فيديو-1085286846.html

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