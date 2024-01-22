https://sputnikarabic.ae/20240122/غارات-أمريكية-بريطانية-تستهدف-مواقع-لـأنصار-الله-في-صنعاء-1085305617.html

غارات أمريكية بريطانية تستهدف مواقع لـ"أنصار الله" في صنعاء

غارات أمريكية بريطانية تستهدف مواقع لـ"أنصار الله" في صنعاء

استهدفت مقاتلات أمريكية وبريطانية، مساء الاثنين، عدة مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في العاصمة صنعاء. 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T21:38+0000

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2024-01-22T21:38+0000

أنصار الله

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القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية التابعة لجماعة "أنصار الله" لوكالة "سبوتنيك": "سلسلة غارات جوية أمريكية وبريطانية استهدفت مواقع لأنصار الله في صنعاء وسط اليمن".وأضاف المصدر أن من بين المواقع المستهدفة "قاعدة الديلمي الجوية ومعسكري الحفا و48".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لـ "أنصار الله".وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أول أمس الأربعاء، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنًا تجارية في البحر الأحمر.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نعلن إدراج حركة أنصار الله في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يومًا"، مضيفة أن "الحوثيين شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة".من جهتها، اعتبرت "أنصار الله"، أن قرار أمريكا إعادة تصنيفها منظمة إرهابية "لا قيمة له"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني، من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.

https://sputnikarabic.ae/20240122/الأسطول-الأمريكي-الخامس-ينفي-بيان-أنصار-الله-بشأن-الهجوم-على-سفينة-أمريكية-في-خليج-عدن-1085303944.html

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