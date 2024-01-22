https://sputnikarabic.ae/20240122/مصر-اجتماع-عربي-طارئ-لبحث-تطورات-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-1085283624.html

مصر... اجتماع عربي طارئ لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة

مصر... اجتماع عربي طارئ لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة

عقد المندوبون الدائمون للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، اجتماعًا طارئًا في مقر الجامعة في القاهرة لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية المتواصلة... 22.01.2024, سبوتنيك عربي

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وخلال الاجتماع، قال سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن "الأولوية الحالية تهدف لوقف العدوان على قطاع غزة، في ظل ما يعانيه سكانه من أزمات مختلفة"، وفق قناة "القاهرة الإخبارية".وشدد على "ضرورة فتح أفق سياسي، يعالج أسباب الصراع، بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية"، مؤكدًا أن "الاحتلال يضاعف جرائم الاستيطان، وإجراءات تقويض السلطة الفلسطينية".ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، عن الأمين العام المساعد، قوله خلال الاجتماع: "شبح الموت جوعًا وبردًا بات يرسل للعالم مؤشرات ظلالها المحدقة بأحياء غزة المدمرة، فيما تمتد الحرب الإسرائيلية المعلنة ضد الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وفي القلب منها مدينة القدس المحاصرة منذ بداية الحرب".ويبحث المجلس خلال أعمال هذه الدورة، التي تعقد بناء على طلب فلسطين، تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسبل وقفها.ويغيب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، عن الاجتماع، لمشاركته في اجتماع منتظر بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن والسعودية، في العاصمة البلجيكية بروكسل.ويبحث الاجتماع في بروسكل، التحضيرات لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل إرساء مبدأ "حل الدولتين في الشرق الأوسط"، خلال الأشهر المقبلة، كما يبحث تحضيرات الاتحاد الأوروبي لـ"فرض عقوبات على المستوطنين اليهود غير الشرعيين الذين يلجؤون إلى العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة".​​​​​​​ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 25 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 62 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, حركة حماس, جامعة الدول العربية, العالم العربي