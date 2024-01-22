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https://sputnikarabic.ae/20240122/تصويت-هل-أخطأ-محمد-صلاح-بقراره-مغادرة-منتخب-بلاده-في-لحظات-حرجة؟--1085286685.html
تصويت... هل أخطأ محمد صلاح بقراره مغادرة منتخب بلاده في "لحظات حرجة"؟
تصويت... هل أخطأ محمد صلاح بقراره مغادرة منتخب بلاده في "لحظات حرجة"؟
أثار خبر عودة قائد منتخب مصر محمد صلاح، إلى ناديه الإنجليزي ليفربول لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل... 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T13:38+0000
2024-01-22T13:45+0000
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وقد تعرّض صلاح لانتقادات من عدد من الجماهير والإعلاميين وصانعي المحتوى، الذين رأوا أنه كان يجب أن يستمر مع المنتخب حتى وإن كان مصابًا لدفع اللاعبين معنويًا على الأقل.وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن، أمس الأحد، سفر نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي إلى إنجلترا لتلقي العلاج.ترك منتخب بلاده "وسط المشوار".. جدل بسبب "فخر العرب" وميدو يتدخلعلّق نجم الزمالك السابق، ميدو، عبر حسابه على موقع "إكس"، قائلا: "أتمنى أن يراجع محمد صلاح نفسه ولا يترك الفريق في وسط المشوار. أنت كابتن المنتخب لا يليق أبدًا بتاريخك أن تترك الفريق وترحل... كلوب يفكر في مصلحته فقط، عندي أمل كبير أنك ترفض طلب ليفربول وتتمسك بالبقاء مع المنتخب حتى آخر يوم له في البطولة".صوت أيضا... هل يقبل الاتحاد الأوروبي انضمام أوكرانيا إليه بالرغم من استمرار الصراع؟صوت أيضا... هل فشل "البنتاغون" في لي ذراع "أنصار الله" عند أهم بوابة بحرية في العالم
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رياضة, استطلاعات الرأي, опросы, مصر
رياضة, استطلاعات الرأي, опросы, مصر

تصويت... هل أخطأ محمد صلاح بقراره مغادرة منتخب بلاده في "لحظات حرجة"؟

13:38 GMT 22.01.2024 (تم التحديث: 13:45 GMT 22.01.2024)
© AFP 2023 / FRANCK FIFEمحمد صلاح خلال جلسة تدريبية في ملعب جاردان بوتانيك في بينجرفيل، أبيدجان في 21 يناير 2024 عشية مباراة كرة القدم في كأس الأمم الأفريقية 2024
محمد صلاح خلال جلسة تدريبية في ملعب جاردان بوتانيك في بينجرفيل، أبيدجان في 21 يناير 2024 عشية مباراة كرة القدم في كأس الأمم الأفريقية 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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أثار خبر عودة قائد منتخب مصر محمد صلاح، إلى ناديه الإنجليزي ليفربول لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد تعرّض صلاح لانتقادات من عدد من الجماهير والإعلاميين وصانعي المحتوى، الذين رأوا أنه كان يجب أن يستمر مع المنتخب حتى وإن كان مصابًا لدفع اللاعبين معنويًا على الأقل.
وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن، أمس الأحد، سفر نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي إلى إنجلترا لتلقي العلاج.
ترك منتخب بلاده "وسط المشوار".. جدل بسبب "فخر العرب" وميدو يتدخل
علّق نجم الزمالك السابق، ميدو، عبر حسابه على موقع "إكس"، قائلا: "أتمنى أن يراجع محمد صلاح نفسه ولا يترك الفريق في وسط المشوار. أنت كابتن المنتخب لا يليق أبدًا بتاريخك أن تترك الفريق وترحل... كلوب يفكر في مصلحته فقط، عندي أمل كبير أنك ترفض طلب ليفربول وتتمسك بالبقاء مع المنتخب حتى آخر يوم له في البطولة".

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