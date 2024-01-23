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https://sputnikarabic.ae/20240123/عملاق-إيكواس-الأفريقي-يريد-الانضمام-إلى-بريكس-1085312976.html
عملاق "إيكواس" الأفريقي يريد الانضمام إلى "بريكس"
عملاق "إيكواس" الأفريقي يريد الانضمام إلى "بريكس"
أعلنت دولية أفريقية تندرج ضمن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس". 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T08:48+0000
2024-01-23T08:48+0000
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
إيكواس
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اقتصاد
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وقال وزير الخارجية النيجيري يوسف ميتاما توغار، إن بلاده تسعى جاهدة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، مؤكدًا أنها تستحق مقعدًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وفي وقت سابق، قال المدير العلمي لمجلس الشؤون الدولية الروسي، أندريه كورتونوف، إن المزيد من التوسع في كتلة "بريكس" سيحدث إلى حد كبير بسبب انضمام الدول الأفريقية إليها.وأشار كورتونوف إلى رغبة "عدد" من دول القارة الأفريقية في الانضمام إلى "بريكس".الجدير بالذكر، أن اسم "إيكواس" يطلق على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهو تكتل مقره العاصمة النيجرية غامبيا، يضم 15 دولة حسبما ذكر الموقع الرسمي للمجموعة، وهي بنين، وبوركينا فاسو، وغينيا، وساحل العاج، مالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو، غامبيا، وغانا، وليبيريا، ونيجيريا، وسيراليون، الرأس الأخضر وغينيا بيساو، وتعتبر نيجيريا، العملاق الإقليمي للتكتل، وتمثل نصف أراضي الكتلة، و60 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، بحسب بعض المصادر.وخلال القمة الأخيرة لمجموعة "بريكس"، التي تولت رئاستها الدورية جنوب أفريقيا، تمت دعوة 6 دول للانضمام إلى المجموعة، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، وتم تحديد شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ليكون بداية الانضمام الفعلي للأعضاء الجدد.ونتيجة للقمة التي عُقدت في جوهانسبرغ، في أغسطس/ آب الماضي، ارتفع عدد المشاركين في المجموعة بدءًا من الأول من يناير إلى 11 دولة، انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا.وكان من المفترض أن تكون الأرجنتين من بينهم، لكن الرئيس الجديد خافيير ميلاي رفض الانضمام إلى المجموعة.وزير الاقتصاد الإماراتي: الانضمام لـ"بريكس" سيدعم جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية
https://sputnikarabic.ae/20240109/الناتج-المحلي-الإجمالي-لدول-بريكس-وعلاقته-بـالناتج-العالمي-في-2023-1084825935.html
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قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, إيكواس, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, إيكواس, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد

عملاق "إيكواس" الأفريقي يريد الانضمام إلى "بريكس"

08:48 GMT 23.01.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوربريكس
بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلنت دولية أفريقية تندرج ضمن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وقال وزير الخارجية النيجيري يوسف ميتاما توغار، إن بلاده تسعى جاهدة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، مؤكدًا أنها تستحق مقعدًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" التي أجرت مقابلة مع الوزير النيجيري: "قال توغار إن نيجيريا ملتزمة بالانضمام إلى تحالف بريكس، وأنها تستحق أيضا مقعدًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي ينبغي "إضفاء الطابع الديمقراطي عليه خارج الأعضاء الخمسة الدائمين الحاليين".

وفي وقت سابق، قال المدير العلمي لمجلس الشؤون الدولية الروسي، أندريه كورتونوف، إن المزيد من التوسع في كتلة "بريكس" سيحدث إلى حد كبير بسبب انضمام الدول الأفريقية إليها.
وأشار كورتونوف إلى رغبة "عدد" من دول القارة الأفريقية في الانضمام إلى "بريكس".
الناتج المحلي الإجمالي لدول بريكس وعلاقته بـالناتج العالمي في 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
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الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" وعلاقته بـ"الناتج العالمي" في 2023
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ووصف الخبير الروسي الجزائر بأنها "المرشح الأكثر احتمالاً لمزيد من التوسع في المجموعة" وذكر أيضا نيجيريا.

الجدير بالذكر، أن اسم "إيكواس" يطلق على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهو تكتل مقره العاصمة النيجرية غامبيا، يضم 15 دولة حسبما ذكر الموقع الرسمي للمجموعة، وهي بنين، وبوركينا فاسو، وغينيا، وساحل العاج، مالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو، غامبيا، وغانا، وليبيريا، ونيجيريا، وسيراليون، الرأس الأخضر وغينيا بيساو، وتعتبر نيجيريا، العملاق الإقليمي للتكتل، وتمثل نصف أراضي الكتلة، و60 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، بحسب بعض المصادر.
© Sputnikالناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" وعلاقته بـ"الناتج العالمي" في 2023
الناتج المحلي الإجمالي لدول بريكس وعلاقته بـالناتج العالمي في 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" وعلاقته بـ"الناتج العالمي" في 2023
© Sputnik
وخلال القمة الأخيرة لمجموعة "بريكس"، التي تولت رئاستها الدورية جنوب أفريقيا، تمت دعوة 6 دول للانضمام إلى المجموعة، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، وتم تحديد شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ليكون بداية الانضمام الفعلي للأعضاء الجدد.
© Sputnik"بريكس" تسيطر على 80% من إنتاج النفط العالمي
بريكس تسيطر على 80% من إنتاج النفط العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
"بريكس" تسيطر على 80% من إنتاج النفط العالمي
© Sputnik

وتوحّد "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة، أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة.

ونتيجة للقمة التي عُقدت في جوهانسبرغ، في أغسطس/ آب الماضي، ارتفع عدد المشاركين في المجموعة بدءًا من الأول من يناير إلى 11 دولة، انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا.
وكان من المفترض أن تكون الأرجنتين من بينهم، لكن الرئيس الجديد خافيير ميلاي رفض الانضمام إلى المجموعة.
وزير الاقتصاد الإماراتي: الانضمام لـ"بريكس" سيدعم جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية
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