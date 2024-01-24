https://sputnikarabic.ae/20240124/الأردن-يسعى-إلى-وقف-الحرب-على-غزة-وحل-أزمة-التجارة-عبر-الأحمر-الأحمر--1085373782.html

الأردن يسعى إلى وقف الحرب على غزة وحل أزمة التجارة عبر الأحمر

الأردن يسعى إلى وقف الحرب على غزة وحل أزمة التجارة عبر الأحمر

نتابع في الجزء الثاني من "لقاء سبوتنيك"، الذي نسلط فيه الضوء على جهود الأردن لوقف الحرب في غزة وحل الأزمة الاقتصادية الناتجة عنها. 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T15:35+0000

2024-01-24T15:35+0000

2024-01-24T15:37+0000

راديو

لقاء سبوتنيك

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار الأردن

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/18/1085372708_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_f6e519e2e28f9cc47cb0f73df4e908cd.png

الأردن يسعى إلى وقف الحرب على غزة وحل أزمة التجارة عبر الأحمر الأحمر الأردن يسعى إلى وقف الحرب على غزة وحل أزمة التجارة عبر الأحمر الأحمر

أزمة البحر الأحمر وباب المندب وتوقف الشحن وتغيير طريق السفن التجارية طالت الأردن ومصر مع توقف مرور السفن عبر المواني الأردنية وأيضا قناة السويس المصرية، وهو ما دفع مصر والأردن لتفعيل خط بري يحاول تجنب بعض هذه الخسائر.وأعلن المدير العام لشركة "الجسر العربي" الأردنية، عدنان العبادلة، قبل أسابيع عدة، عن تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري من ميناء العقبة الأردني والمواني المصرية في البحر المتوسط، كبديل عن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.على الصعيد السياسي، يسعى الأردن إلى إيقاف الحرب على غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع ونقل المرضى والجرحى إلى داخل الأردن ومصر، إلا أن إسرائيل تمنع بكل الطرق إيصال هذه المساعدات وترفض أيضا نقل المصابين.وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، إن الوزيرين، عقب اجتماعهما على هامش اجتماعات الأمم المتحدة: "تبادلا وجهات النظر حول القضايا الرئيسية على جدول أعمال الشرق الأوسط مع التركيز على التصعيد المستمر في المنطقة".وشدد الوزيران على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية وتسوية الوضع على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة.وأضاف أن "العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قاد جهودًا كبيرة في زيارته للدول الأوروبية وإيصال الرواية الفلسطينية وإعطاء الصورة الحقيقية التي آلت إليها الأوضاع في قطاع غزة، والذي سبق وأن حذر منه في خطابه بالأمم المتحدة بالجمعية العامة، في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما قال إن العام 2023 هو الأكثر سوءًا على القضية الفلسطينية، وأن الاستمرار بهذا الوضع سيؤدي إلى انفجار وقد حصل بالفعل، بسبب سياسات إسرائيل".وأضاف الوزير الأردني أن "أهم نقطة في هذا التحرك من خلال الموقف العربي الموحد، هو بداية التنسيق مع الموقف المصري، في إطار رفض التهجير والدعوة إلى وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، ووقف التهجير بالصياغة الأردنية المصرية وعدم إنهاء القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وكان هناك جهد مصري أردني مشترك وكبير لأن الملفين في غزة والضفة الغربية ملفان مهمان للأردن ومصر بقدر واحد، والحالة في هذا الجانب مختلفة عن أي علاقة لدولة عربية أخرى مع هذا الملف".

مصر

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لقاء سبوتنيك, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, аудио