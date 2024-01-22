https://sputnikarabic.ae/20240122/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-شحن-عسكرية-أمريكية-في-خليج-عدن-بصواريخ-بحرية--1085295369.html

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، استهداف سفينة الشحن الأمريكية "أوشن غاز" بالصواريخ البحرية في خليج عدن. 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T17:23+0000

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2024-01-22T17:23+0000

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وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع عن اليمن واستمرار مساندة فلسطين"، مؤكدا "استمرار منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".وأضاف سريع، أن الحركة "مستمرة في الرد على أي اعتداء أمريكي أو بريطاني باستهداف مصادر التهديد في البحر الأحمر و بحر العرب"، مؤكدا أن الرد على "الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لـ "أنصار الله".وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنًا تجارية في البحر الأحمر.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نعلن إدراج حركة أنصار الله في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يومًا"، مضيفة أن "الحوثيين شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة".من جهتها، اعتبرت "أنصار الله"، أن قرار أمريكا إعادة تصنيفها منظمة إرهابية "لا قيمة له"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني، من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.

https://sputnikarabic.ae/20240121/أنصار-الله-أمريكا-تختلق-أزمة-دولية-في-البحر-الأحمر-وتهرب-من-مسؤولية-وقف-العدوان-على-غزة-1085255731.html

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