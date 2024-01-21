https://sputnikarabic.ae/20240121/أنصار-الله-أمريكا-تختلق-أزمة-دولية-في-البحر-الأحمر-وتهرب-من-مسؤولية-وقف-العدوان-على-غزة-1085255731.html

"أنصار الله": أمريكا تختلق أزمة دولية في البحر الأحمر وتهرب من مسؤولية وقف العدوان على غزة

"أنصار الله": أمريكا تختلق أزمة دولية في البحر الأحمر وتهرب من مسؤولية وقف العدوان على غزة

جددت حركة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، التأكيد على أن "المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة إسنادًا للشعب... 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T19:42+0000

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وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر سعيا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".وأهاب عبد السلام، بجميع الدول أن تطمئن إلى جانب الموقف اليمني وألا تسمح لنفسها أن تكون ضحية الخداع الأمريكي، مؤكدًا أن على "أمريكا نفسها أن توقف عملية الهروب من مسؤولية وقف العدوان على غزة نحو اختلاق أزمات الجميع في غنى عنها".وشدَّد المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله"، على أن "اليمن وعملًا بمبدأ حق الدفاع عن النفس لن يسمح بانتهاك سيادته ولن يظل مكتوف اليدين أمام أي عدوان يتعرض له".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لـ "أنصار الله".وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنًا تجارية في البحر الأحمر.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نعلن إدراج حركة أنصار الله في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يومًا"، مضيفة أن "الحوثيين شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة".من جهتها، اعتبرت "أنصار الله"، أن قرار أمريكا إعادة تصنيفها منظمة إرهابية "لا قيمة له"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني، من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.

https://sputnikarabic.ae/20240121/مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-نتطلع-لمزيد-من-العقوبات-على-أنصار-الله-كأفضل-خيار-سلمي-1085249025.html

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