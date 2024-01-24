https://sputnikarabic.ae/20240124/الولايات-المتحدة-وبريطانيا-تصعدان-أزمة-البحر-الأحمر-باستخدام-لغة-القوة-فقط--1085372477.html

الولايات المتحدة وبريطانيا تصعدان أزمة البحر الأحمر باستخدام لغة القوة فقط

الولايات المتحدة وبريطانيا تصعدان أزمة البحر الأحمر باستخدام لغة القوة فقط

حلقة "لقاء سبوتنيك" اليوم نقسمها إلى جزأين، الجزء الأول نسلط فيه الضوء على أزمة التجارة في البحر الأحمر مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واشتعال... 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T15:09+0000

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الولايات المتحدة وبريطانيا يصعدان أزمة البحر الأحمر باستخدام لغة القوة فقط الولايات المتحدة وبريطانيا يصعدان أزمة البحر الأحمر باستخدام لغة القوة فقط

وفي الجزء الثاني نركز على جهود الجانب الأردني لحل الأزمة.ترفض الولايات المتحدة استخدام أي لغة للسلام في الشرق الأوسط فتقدم السلاح لإسرائيل وتمنع إصدار أي قرار أممي لوقف الحرب، بينما تطالب واشنطن ومعها لندن يوميا بعدم توسيع نطاق الحرب المستمرة على غزة منذ نحو أربعة أشهر، تقوم الدولتان بتوسيع الصراع الذي اشتعل في البحر الأحمر وأوقف مرور السفن وصنع أزمة اقتصادية أخرى لكل دول المنطقة والعالم.جماعة "أنصار الله" حاولت تقديم الدعم للفصائل الفلسطينية كما تقوم الولايات المتحدة بدعم إسرائيل لكن واشنطن ترى أن من حقها دعم إسرائيل في حربها على غزة لتقتل عشرات الآلاف في المدنيين الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء، بينما ليس من حق أحد دعم الفصائل الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال، هذه الرؤية الأمريكية جعلت واشنطن ترد على هجوم حركة أنصار الله على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر ردا عسكريا لتشتعل المنطقة ويخسر الجميع.حركة "أنصار الله" طالبت بوقف الحرب وإيصال المساعدات للفلسطينيين وإلا سوف تستمر في استهداف أي سفينة مرتبطة بإسرائيل وهو ما أسفر عن وقف عشرات من شركات الشحن التجارية عملياتها في البحر الأحمر مع غياب الحلول السياسية والدبلوماسية.وقالت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إنهما تحاولان حماية "المرور الحر للتجارة".وأكد بيان مشترك صادر عن البنتاغون "تنفيذ جولة إضافية من الضربات المتناسبة والضرورية" ضد الحوثيين. وأضاف البيان: "لا يزال هدفنا هو تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر".وحذر البنتاجون مجددا قيادة الحوثيين في البيان قائلا: لن نتردد في الدفاع عن الأرواح والمرور الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم في مواجهة التهديدات المستمرة".وجاء في البيان المشترك أن الضربات نفذت بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا. وهذه هي الضربة الثامنة التي توجهها الولايات المتحدة ضد أهداف الحوثيين في اليمن، والعملية المشتركة الثانية مع المملكة المتحدة، بعد تنفيذ ضربات مشتركة في 11 يناير/كانون الثاني.وأكد أن الهجمات الأمريكية ومحاولة زيادتها لم تؤد إلى جديد على اعتبار أن المواقع التي تم قصفها قصفت عشرات المرات طيلة تسع سنوات ماضية، لذلك لا جديد في تلك الضربات، مبينا أن كل ما تقوله الولايات المتحدة ما هو إلا بيع للوهم ولا أساس له من الصحة".واعتبر أن "ما تقوم به الولايات المتحدة اعتداء سافر على اليمن، ولكنه أيضا لم يحقق شيئا على الأرض، سوى أنه يورط نفسه في حرب مباشرة ومستنقع لا يمكن الخروج منه، مشددا على أن المحددات اليمنية في مواجهة الأمريكي تضعه أمام معادلة أنه لا يمكن أن يتصور القيام بضربة في أي مكان وبعدها يبحث عن تهدئة أو هدنة أو وساطة".

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