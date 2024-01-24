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https://sputnikarabic.ae/20240124/مدرب-منتخب-الجزائر-يعلن-للاعبين-رحيله-بعد-الخروج-من-أمم-أفريقيا-1085375606.html
مدرب منتخب الجزائر يعلن للاعبين رحيله بعد الخروج من "أمم أفريقيا"
مدرب منتخب الجزائر يعلن للاعبين رحيله بعد الخروج من "أمم أفريقيا"
قرر المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، جمال بلماضي، إنهاء مسيرته مع منتخب "الخضر"، وذلك في أعقاب الخروج من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية... 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T16:31+0000
2024-01-24T16:31+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أن بلماضي، أعلن استقالته للاعبي المنتخب الجزائري، بغرفة تغيير الملابس الخاصة بملعب "السلام" في بواكي، عقب الهزيمة أمام موريتانيا، مساء أمس الثلاثاء.ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن مصدر رسمي، أن بلماضي حرص على تحية لاعبيه واحدا تلو الآخر، بعد فشله في مهمة تأهيل المنتخب الجزائري إلى الدور الثاني للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة الكاميرون.وأضاف المصدر ذاته أن "بلماضي سيتقدم باستقالته رسميا بمجرد عودته إلى الوطن"، والمقررة مساء اليوم الأربعاء، حسبما أكدت المصادر الجزائرية.يذكر أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، كان قد أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي، تجديد تعاقد مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي.وقال زفيزف في تصريحات أدلى بها لـ"الإذاعة الوطنية الجزائرية": "بلماضي أمضى رفقة طاقمه الفني على عقده الجديد مع المنتخب الوطني"، وأضاف: "بلماضي باقٍ مع المنتخب الوطني لمدة 4 سنوات حتى نهاية 2026".وكان عقد بلماضي مع منتخب الجزائر، قد انتهى في ديسمبر/كانون الأول 2022، وأثير الجدل بشأن استمراره مع عدم تأهل المنتخب إلى كأس العالم والخروج مبكرا من بطولة أمم أفريقيا الماضية.
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رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, الجزائر, الأخبار
رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, الجزائر, الأخبار

مدرب منتخب الجزائر يعلن للاعبين رحيله بعد الخروج من "أمم أفريقيا"

16:31 GMT 24.01.2024
© AFP 2023 / Khaled DESOUKIمدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي
مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© AFP 2023 / Khaled DESOUKI
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قرر المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، جمال بلماضي، إنهاء مسيرته مع منتخب "الخضر"، وذلك في أعقاب الخروج من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أن بلماضي، أعلن استقالته للاعبي المنتخب الجزائري، بغرفة تغيير الملابس الخاصة بملعب "السلام" في بواكي، عقب الهزيمة أمام موريتانيا، مساء أمس الثلاثاء.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن مصدر رسمي، أن بلماضي حرص على تحية لاعبيه واحدا تلو الآخر، بعد فشله في مهمة تأهيل المنتخب الجزائري إلى الدور الثاني للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة الكاميرون.
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وأضاف المصدر ذاته أن "بلماضي سيتقدم باستقالته رسميا بمجرد عودته إلى الوطن"، والمقررة مساء اليوم الأربعاء، حسبما أكدت المصادر الجزائرية.
يذكر أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، كان قد أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي، تجديد تعاقد مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي.
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وقال زفيزف في تصريحات أدلى بها لـ"الإذاعة الوطنية الجزائرية": "بلماضي أمضى رفقة طاقمه الفني على عقده الجديد مع المنتخب الوطني"، وأضاف: "بلماضي باقٍ مع المنتخب الوطني لمدة 4 سنوات حتى نهاية 2026".
وكان عقد بلماضي مع منتخب الجزائر، قد انتهى في ديسمبر/كانون الأول 2022، وأثير الجدل بشأن استمراره مع عدم تأهل المنتخب إلى كأس العالم والخروج مبكرا من بطولة أمم أفريقيا الماضية.
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