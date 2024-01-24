https://sputnikarabic.ae/20240124/منتجات-غذائية-لإنقاص-الوزن-1085358523.html

منتجات غذائية لإنقاص الوزن

منتجات غذائية لإنقاص الوزن

يسعى كثيرون لفقدان وزنهم من خلال منتجات غذائية تساعد في خسارة الوزن، وتعتبر الطريقة الفعالة الوحيدة لإنشاء جسم أحلامك هي إنشاء نظام غذائي مع غلبة منتجات فقدان... 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T10:34+0000

2024-01-24T10:34+0000

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سنتعرف في هذا المقال على أفضل 10 منتجات غذائية لخسارة الوزن بالإضافة لنصائح خاصة تساعد في عملية إنقاصه.أفضل 10 منتجات لخسارة الوزنالأفوكادوقد يعزز الأفوكادو فقدان الوزن بسبب محتواه العالي من الألياف والدهون الصحية، ونشعر بعد تناوله بالشبع لفترة طويلة، ما قد يمنع الإفراط في تناول الطعام. كما أن الأفوكادو غني بالعناصر الغذائية، ويحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية دون الكثير من السعرات الحرارية.الخضراواتمن المعروف أنه في أي خطة لإنقاص الوزن تقريبًا، ينصح خبراء التغذية بتناول الخضروات أو ​​لا يحظرونها بشكل قاطع في المجموع، هناك نحو 150 نوعا من الخضروات التي يمكن تناولها.وتعرف الخضروات بأنها غنية بالألياف، وتطبيع عمل الجهاز الهضمي، وتساعد على منع الإمساك وتطور الأورام، وتطهير الجسم من السموم والفضلات، وتقوية جهاز المناعة، وتحسين الرؤية، وزيادة الرغبة الجنسية وإبطاء عملية الشيخوخة، لكن كل نبات له خصائصه المفيدة الخاصة.المكسراتتحتوي المكسرات على دهون صحية وهي مصدر ممتاز للألياف الغذائية التي تغذي ميكروبيوم الأمعاء.وتعتبر المكسرات منتجات غذائية كاملة تتناسب بشكل متناغم مع نمط حياة صحي، ومن أهم المكسرات الجوز، اللوز، الكاجو، الصنوبر والبندق.الحمضياتحيث تحتوي على عدد كبير من الأحماض الأمينية والفيتامينات والفلافونويدات التي تعزز فقدان الوزن.ومن بين أكثر أنواع الحمضيات شعبية لفقدان الوزن هي الجريب فروت، البوميلو، البرتقال واليوسفي.محتوى السعرات الحرارية لكل 100 غرام:خصوصية هذا الجنس من النباتات ليست فقط انخفاض السعرات الحرارية، ولكن أيضا زيادة في معدل التمثيل الغذائي. يعتبر الجريب فروت والبوميلو الأكثر فائدة لفقدان الوزن النشط - ويطلق عليهما "محارق الدهون" الطبيعية.الخضراوات الصليبيةتشمل عائلة الخضروات الصليبية البروكلي، والكرنب، والخضروات الورقية، والقرنبيط، والملفوف، والملفوف الأحمر، وكرنب بروكسل، واللفت، والفجل، والفجل. جميعها تعزز فقدان الوزن، وهي منخفضة في السعرات الحرارية والكربوهيدرات وتحتوي على نسبة عالية من الألياف. يمكن إضافة الخضروات الصليبية إلى العجة، أو تناولها كطبق جانبي، أو كوجبة رئيسية، أو استخدامها في العصائر الشهية واللذيذة بشكل لا يصدق.منتجات الحبوب الكاملةالحبوب "الكاملة" هي تلك التي تتكون من ثلاثة أجزاء (النخالة، الجنين، والسويداء). يعرف الكثير من الناس أن مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات تحتوي على كميات كبيرة من المواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة لكنهم قد يتفاجأون عندما يعلمون أن الحبوب الكاملة هي مصدر أفضل لمجموعة واسعة من العناصر الغذائية الأساسية.صدق أو لا تصدق، الحبوب الكاملة هي أحد المصادر الرئيسية لفيتامين ب و هـ والمغنيسيوم والحديد وبالطبع الألياف والتي في حد ذاتها مفيدة لتنظيم وظيفة الأمعاء والجوع والتمثيل الغذائي.التونةيتم تضمين التونة في النظام الغذائي لمعظم الرياضيين والأشخاص الذين يتابعون تغذيتهم. ويرجع ذلك إلى احتوائه على نسبة عالية من البروتين ونسبة منخفضة من الدهون، ومن المهم الانتباه إلى حقيقة أن السمكة لا تُحفظ في الزيت، بل في العصير الخاص بها.البقولياتتحتوي البقوليات على نسبة عالية من السعرات الحرارية - فهي تحتوي على أكثر من 300 سعرة حرارية لكل مائة غرام (باستثناء الفاصوليا - 57 سعرة حرارية). ومع ذلك، فهي أساس ممتاز لنظام غذائي لإنقاص الوزن. وذلك لأن البقوليات لديها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة. يخبرنا مؤشره كيف يؤثر منتج معين على التغيرات في مستويات السكر في الدم. تتميز البقوليات بحقيقة أن الجسم يمتص الجلوكوز منها ببطء، ولهذا السبب لا توجد ارتفاعات مفاجئة في السكر. وهذا مفيد ليس فقط لصحة جسمك، ولكن أيضًا للحفاظ على قوامك.من المزايا الكبيرة للبقوليات للأشخاص الذين يفقدون الوزن أن هذه المحاصيل ترضي الجوع تمامًا. حتى جزء صغير من العدس يمكن أن يشبعك لعدة ساعات. ومن خلال تناول البقوليات كوجبة خفيفة أو كوجبة منفصلة قبل وقت قصير من التدريب، فأنت مشبع بالبروتينات والدهون النباتية وغيرها من العناصر الدقيقة الصحية. سيكون لهذا بالتأكيد تأثير إيجابي على استعادة الأنسجة العضلية.البيضيعتبر البيض هذا منتج منخفض السعرات الحرارية: تحتوي بيضة واحدة على نحو 70 سعرة حرارية. حتى تناول 2-3 قطع في المرة الواحدة لن يؤدي إلى زيادة الوزن. نظرا لأن البيض مغذي للغاية، فيمكنه استبدال إحدى الوجبات بالكامل أو جزئيا، مما سيقلل من محتوى السعرات الحرارية اليومية في القائمة. وهذا سوف يؤدي إلى فقدان الوزن.تعمل الأطعمة البروتينية على تسريع عمليات التمثيل الغذائي. مع اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، ينفق الجسم الكثير من الموارد على هضم هذه الأطعمة، وبالتالي ينخفض ​​الوزن تدريجيًا.التوتيعزز فقدان الوزن (الفراولة، التوت، العنب البري، الكرز، التوت البري، البرباريس، النبق البحر، التوت البري وتوت غوجي وأكاي المألوف) حيث تحتوي على مجموعة كاملة من الفيتامينات من مجموعات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي جميع أنواع التوت على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي تعزز حرق الدهون، والمعادن التي تساعد على تحسين عمليات التمثيل الغذائي، والألياف. لذا فإن تناول التوت بانتظام يعد وسيلة رائعة لتسريع عملية التمثيل الغذائي لديك والبدء في حرق احتياطيات الدهون بوتيرة سريعة.يدعي بعض خبراء التغذية أن تناول 500 غرام من التوت يوميًا يمكن أن يعزز فقدان الوزن بما يصل إلى أربعة كيلوغرامات شهريًا. يمكن تحقيق هذا الرقم إذا حافظت على نظام غذائي متوازن: لا تتخلى تمامًا عن الأطعمة البروتينية، وتناول ما يسمى بالكربوهيدرات "البطيئة"، واشرب ما لا يقل عن 2 لتر من السوائل يوميًا وتناول التوت. يعتمد نوع التوت الذي يمكنك تناوله لفقدان الوزن على التفضيلات الشخصية، لكن أي خبير تغذية سيخبرك أن فوائد التوت لفقدان الوزن لا شك فيها. إن روسيا غنية جدًا بالتوت لدرجة أنه ربما يستحق البدء بها، فهي أقرب إلينا وأحبها. يمكن للجميع تناول التوت الذي ينمو في خطوط العرض لدينا، ما لم تكن هناك ردود فعل تحسسية أو عدم وجود تعليمات من الطبيب المعالج لاتباع نظام غذائي معين.نصائح لإنقاص الوزنشرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء يومياإذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة، فاشرب كوبًا من الماء. حيث أنه يسد الشهية. افعل نفس الشيء قبل كل وجبة. تعمل السوائل على تسريع عملية التمثيل الغذائي وتحسين عملية الهضم وإزالة السموم وحرق الدهون. ومن الأفضل شرب الماء الهيدروجيني، الذي يحظى بشعبية كبيرة في اليابان اليوم. يحتوي على الهيدروجين الجزيئي - وهو أحد مضادات الأكسدة الفعالة، ويشبع الجسم بالرطوبة على المستوى الخلوي.عدم شرب السوائل في أثناء تناول الطعامومن الأفضل شرب الماء أو الشاي أو القهوة قبل ساعة من تناول الطعام أو بعده بنصف ساعة. المشروبات تعطل عملية الهضم عن طريق تقليل حموضة المعدة. ولهذا السبب، يتم امتصاص العناصر الغذائية بشكل سيئ، وبعد فترة من الوقت قد تشعر بالجوع مرة أخرى.استبدال الحلويات بالتوتالحلويات تسبب صعوبة في خسارة الوزن، لذلك ينصح بتعويضها بالتوت بأنواعه المختلفة، لأنه يحتوي على الحد الأدنى من السعرات الحرارية والجلوكوز، ولكنها لا يزال فاكهة لذيذة وصحية. إذا كان من الصعب التغلب على الرغبة الشديدة في تناول السكر، فقد تكون المشكلة ناجمة عن نقص الكروم. يمكنك تناوله كمكمل غذائي.استبدال الدقيق بالخضار الخضراء أو الخسعندما تريد شيئًا حلوًا، تناول بعض الخضار، مثل البقدونس. لتناول وجبة خفيفة في العمل، احمل معك وعاءً من الخضار المقطعة. وحاول أن تبدأ كل وجبة بالسلطة. الخضار غنية بالألياف، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، ولكنها منخفضة السعرات الحرارية.الكثير من الحركةإذا لم يكن لديك الوقت للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فتحرك بما لا يقل عن 10 آلاف خطوة يوميًا. أضف المشي في الصباح والمساء لمدة نصف ساعة لتزويد نفسك بدفعة من الطاقة واندفاع الإندورفين.

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