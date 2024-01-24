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وزير الخارجية الإيراني: نطاق الحرب في غزة قد اتسع في المنطقة

وزير الخارجية الإيراني: نطاق الحرب في غزة قد اتسع في المنطقة

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن "الحرب على قطاع غزة زادت من الخطر المحتمل لحرب أوسع في الشرق الأوسط". 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T07:41+0000

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وقال عبد اللهيان، في مقابلة تليفزيونية، خلال مشاركته في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن غزة في نيويورك، إن "نطاق الحرب أصبح أوسع، هذا يعني أن خطر نشوب حرب أوسع في المنطقة قد ارتفع"، مؤكدا أن مفتاح حل المشكلة موجود في واشنطن قبل أن يكون في تل أبيب.وأضاف أن "أمريكا تقول إنها قلقة من تصاعد التوتر، لكنها مع ذلك تدعم آلة الحرب الإسرائيلية وتوسع نطاق الحرب"، متابعا: "بدلا من مطالبة الأطراف بضبط النفس، على الأمريكيين إجبار الكيان الإسرائيلي على وقف الحرب".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

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