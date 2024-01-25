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https://sputnikarabic.ae/20240125/اكتمال-عقد-دور-الـ16-بأمم-أفريقيا-2023-تعرف-على-المواجهات-1085391316.html
"مواجهات نارية"... اكتمال عقد دور الـ16 بأمم أفريقيا 2023
"مواجهات نارية"... اكتمال عقد دور الـ16 بأمم أفريقيا 2023
اكتمل عقد المنتخبات الـ16، التي نجحت بخطف بطاقات التأهل للأدوار الإقصائية، بعد انتهاء مرحلة المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، مساء أمس الأربعاء. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
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وشهدت البطولة مفاجأت، أبرزها خروج 3 منتخبات كبيرة من الدور الأول، وهي الجزائر وتونس وغانا، كما شهدت تألق منتخبات صغيرة، مثل غينيا الاستوائية والرأس الأخضر وموريتانيا.وفي مباريات القمة بدور الـ16، يواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية، بينما ستواجه المغرب منتخب جنوب أفريقيا، ووقعت موريتانيا أمام الرأس الأخضر.كما ستواجه كوت ديفوار المستضيفة، حامل اللقب، منتخب السنغال، بينما سجلت البطولة "ديربي" مرتقب بين نيجيريا والكاميرون.وفي المواجهات الأخرى، ستواجه مالي منتخب بوركينا فاسو، وستواجه أنغولا منتخب ناميبيا، ووقعت غينيا الاستوائية أمام الجارة غينيا. وستقام مباريات دور الـ16 أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20231230/مفاجآت-جزائرية-في-قائمة-كأس-أمم-أفريقيا-1084568409.html
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كأس الأمم الأفريقية, رياضة, منوعات, مصر, أخبار المغرب اليوم, موريتانيا, السنغال, جنوب أفريقيا, نيجيريا
كأس الأمم الأفريقية, رياضة, منوعات, مصر, أخبار المغرب اليوم, موريتانيا, السنغال, جنوب أفريقيا, نيجيريا

"مواجهات نارية"... اكتمال عقد دور الـ16 بأمم أفريقيا 2023

07:51 GMT 25.01.2024 (تم التحديث: 08:04 GMT 25.01.2024)
© AP Photo / Sunday Alambaمنتخب نيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2023
منتخب نيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Sunday Alamba
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اكتمل عقد المنتخبات الـ16، التي نجحت بخطف بطاقات التأهل للأدوار الإقصائية، بعد انتهاء مرحلة المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، مساء أمس الأربعاء.
وشهدت البطولة مفاجأت، أبرزها خروج 3 منتخبات كبيرة من الدور الأول، وهي الجزائر وتونس وغانا، كما شهدت تألق منتخبات صغيرة، مثل غينيا الاستوائية والرأس الأخضر وموريتانيا.
وفي مباريات القمة بدور الـ16، يواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية، بينما ستواجه المغرب منتخب جنوب أفريقيا، ووقعت موريتانيا أمام الرأس الأخضر.
كما ستواجه كوت ديفوار المستضيفة، حامل اللقب، منتخب السنغال، بينما سجلت البطولة "ديربي" مرتقب بين نيجيريا والكاميرون.
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وفي المواجهات الأخرى، ستواجه مالي منتخب بوركينا فاسو، وستواجه أنغولا منتخب ناميبيا، ووقعت غينيا الاستوائية أمام الجارة غينيا. وستقام مباريات دور الـ16 أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.
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