https://sputnikarabic.ae/20240125/برلماني-إسرائيلي-صور-النصر-التي-يجب-أن-يتردد-صداها-حول-العالم-هي-المستوطنات-1085388641.html

برلماني إسرائيلي: صور النصر التي يجب أن يتردد صداها حول العالم هي "المستوطنات"

برلماني إسرائيلي: صور النصر التي يجب أن يتردد صداها حول العالم هي "المستوطنات"

قال برلماني إسرائيلي، اليوم الخميس، إن صور النصر التي يجب أن يتردد صداها حول العالم هي صور بناء المستوطنات. 25.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-25T07:27+0000

2024-01-25T07:27+0000

2024-01-25T07:27+0000

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ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي 0404، صباح اليوم الخميس، عن تسيفي سوكوت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، دعوته إلى بناء المستوطنات باعتبارها صورة النصر التي يجب أن يتردد صداها حول العالم.ويوم الأحد الماضي، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن تسيفي سوكوت، أن صورة النصر لإسرائيل لا تتمثل في إعادة المحتجزين لدى حركة "حماس" من قطاع غزة، ولكنها تمثل في عدم إقامة دولة فلسطينية.وأشار عضو الكنيست أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول ويحكي للأمريكيين أشياء كثيرة وهذا بحكم طبيعة عمله.ولم يكتف سوكوت بذلك، بل دعا إلى احتلال أجزاء كاملة من شمالي قطاع غزة وإقامة مستوطنات على أراضيها، حيث أجرت "القناة السابعة" الإسرائيلية، مساء الأحد الماضي، مقابلة معه، شدد من خلالها على احتلال وضم أجزاء كاملة من شمال قطاع غزة، وإقامة مستوطنات إسرائيلية عليها بزعم تعزيز الردع الإسرائيلي في القطاع. وأوضح عضو الكنيست أن صورة النصر للجيش الإسرائيلي لن تتم عبر صفقة سياسية، ولكن عبر إعادة المحتجزين بالقوة العسكرية، بهدف استعادة الردع والقوة الإسرائيلية أمام الفلسطينيين في قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240121/برلماني-إسرائيلي-يدعو-إلى-احتلال-أجزاء-كاملة-شمالي-غزة-وإقامة-مستوطنات-على-أراضيها-1085238556.html

https://sputnikarabic.ae/20240125/الإذاعة-الإسرائيلية-تتوقع-مكان-السنوار-وتكشف-عن-استعداده-للحرب-قبل-15-عاما--1085387806.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, الكنيست الإسرائيلي