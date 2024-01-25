https://sputnikarabic.ae/20240125/بغداد-تعلن-الاتفاق-مع-واشنطن-على-صياغة-جدول-زمني-لخفض-عدد-مستشاري-التحالف-الدولي-1085410963.html

بغداد تعلن الاتفاق مع واشنطن على صياغة جدول زمني لخفض عدد مستشاري التحالف الدولي

بغداد تعلن الاتفاق مع واشنطن على صياغة جدول زمني لخفض عدد مستشاري التحالف الدولي

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على صياغة جدول زمني لوجود مستشاري التحالف الدولي في البلاد. 25.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-25T14:36+0000

2024-01-25T14:36+0000

2024-01-25T14:45+0000

العراق

العالم العربي

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وقالت الوزارة في بيان: "إيفاء بالتزاماتها الوطنية وتماشيا مع تنامي قدرة القوات العراقية وكفاءتها، تعلن الحكومة العراقية بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن نجاح جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين التي بدأت منذ أغسطس/ آب 2023 وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد داعش (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) وخطره، والمتطلبات الظرفية والعملياتية وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية، وذلك لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش".وأضاف البيان: "الاتفاق يتضمن الانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية تتسق مع رؤية الحكومة العراقية ونخص بالذكر اتفاقية الإطار الإستراتيجي التي تنظم العلاقات الشاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وتعكس الرغبة المشتركة في التعاون بين الجانبين بما يحقق مصالح البلدين ويسهم بتعزيز دور العراق الإقليمي والدولي بما يليق بمكانته التاريخية وبناء أفضل العلاقات مع المجتمع الدولي خدمة لمصالح الشعب العراقي وتطلعاته".ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان الخارجية أن الجانبين أعربا عن "دعم أعمال اللجنة وتسهيل مهامها والامتناع عن كل ما يعرقل أو يؤخر عملها فإن الحفاظ على مسار أعمال اللجنة ونجاحها في تحقيق مهمتها يعد مصلحة وطنية إضافة إلى أنه يسهم في الحفاظ على استقرار العراق والمنطقة".وأشارت الخارجية إلى أن "الحكومة دعت إلى عدم توقف أو تعثر أو انقطاع أعمال هذه اللجنة، والعمل على تجنب العبث باستقرار العراق لتحقيق أهداف خاصة".وأكد ت الخارجية أن "العراق يجدد التزامه بسلامة مستشاري التحالف الدولي في أثناء مدة التفاوض في كل أرجاء البلاد، والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد، كما تؤكد الحكومة ترحيبها بهذا الاتفاق وتعده جزءا من وفائها بتأدية البرنامج الحكومي والتعهدات التي التزمت بها أمام الشعب".

https://sputnikarabic.ae/20240124/البرلمان-العراقي-يهدد-باعتبار-الحكومة-مخالفة-للتشريعات-ما-لم-تخرج-القوات-الأمريكية-من-البلاد-1085361544.html

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