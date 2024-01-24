https://sputnikarabic.ae/20240124/البرلمان-العراقي-يهدد-باعتبار-الحكومة-مخالفة-للتشريعات-ما-لم-تخرج-القوات-الأمريكية-من-البلاد-1085361544.html

البرلمان العراقي يهدد باعتبار الحكومة "مخالفة للتشريعات" ما لم تخرج القوات الأمريكية من البلاد

البرلمان العراقي يهدد باعتبار الحكومة "مخالفة للتشريعات" ما لم تخرج القوات الأمريكية من البلاد

طالبت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، "الحكومة بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية بشكل كامل". 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T12:14+0000

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وأدانت رئاسة البرلمان، في بيان لها، "الاعتداء الأمريكي على المقرات الأمنية في بابل والأنبار، معربة عن استنكارها الشديد لاستمرار التجاوز السافر على السيادة العراقية، وعدم احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية والثنائية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".وهدد البيان، "باعتبار الحكومة مخالفة للتشريعات والإرادة الشعبية في حال التهاون عن تطبيق القرار القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وبشكل كامل، والتي بات وجودها يهدد أمن واستقرار العراق وسلامة أبنائه".وقالت إن "مجلس النواب داعم لتوجهات الحكومة بتقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي بشأن تكرار الخروقات الأمريكية داخل الأراضي العراقية"، مؤكدة أن "سيادة العراق ودماء شعبه خط أحمر لا يمكن السماح بالتعدي عليهما".وأعلنت رئاسة الوزراء العراقية، في وقت سابق، "رفضها الضربات الأمريكية في العراق، مؤكدة أنها تقوض سنوات من التعاون بين البلدين.وقال يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن "الولايات المتحدة عادت، في إصرار واضح على الإضرار بالأمن والاستقرار في العراق، لتنفيذ ضربات جوية ضد أماكن وحدات عسكرية عراقية من الجيش والحشد الشعبي، في منطقتي جرف النصر والقائم"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأكد رسول أن الولايات المتحدة تنزلق إلى أفعال مُدانة وعدوانية غير مبررة على الأراضي والسيادة الوطنية العراقية، داعيا المجتمع الدولي إلى تولّي مسؤوليته في دعم السلم والأمن، ومنع كل التجاوزات التي تهدد فعلياً استقرار العراق وسيادته.وأضاف أن "العراق سيتعامل مع هذه العمليات على أنها أفعال عدوانية، وسيتخذ كل ما يمليه عليه الواجب وما تحتمه المسؤولية، من أجل حفظ أرواح العراقيين وكرامتهم على أرضهم الآمنة المستقرة".وأفاد مصدر أمني عراقي، في وقت سابق اليوم، بمقتل عنصرين في قوات الحشد الشعبي العراقي وإصابة 3 آخرين إثر قصف جوي أمريكي استهدف مقار للحشد في محافظتي بابل والأنبار.وفجر اليوم، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على 3 أهداف لحركة "كتائب حزب الله" في العراق، مشيرًا إلى أن الضربات جاءت ردًا على الاستهدافات التي تشنها الحركة ضد قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.وقال أوستن في بيان له: "بتوجيه من الرئيس (الأمريكي) جو بايدن، نفذت القوات الأمريكية ضربات ضرورية ومتناسبة ضد ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات أخرى مرتبطة بإيران في العراق".وأضاف أن الضربات "كانت ردًا مباشرًا على سلسلة من الهجمات المتصاعدة على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا من قبل الميليشيات التي ترعاها إيران"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد في الشرق الأوسط، لكنها مستعدة لمواصلة العمل لحماية القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".يأتي ذلك بعد أيام من إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة "عين الأسد" بالصواريخ.وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا غير شرعي منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "للمقاومة الفلسطينية".

https://sputnikarabic.ae/20240122/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-قصف-ميناء-أسدود-في-إسرائيل-بطائرات-مسيرة-1085306271.html

https://sputnikarabic.ae/20240124/مقتل-شخصين-وإصابة-3-آخرين-من-الحشد-الشعبي-إثر-قصف-أمريكي-على-العراق-1085346652.html

https://sputnikarabic.ae/20240124/الأمن-القومي-العراقي-استهداف-مقرات-الحشد-الشعبي-اعتداء-صارخ-على-السيادة-ولا-يساعد-على-التهدئة-1085348286.html

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