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https://sputnikarabic.ae/20240125/تكساس-تدرس-الانفصال-عن-الولايات-المتحدة-الأمريكية-بسبب-أزمة-داخلية-1085394658.html
تكساس تدرس الانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية بسبب "أزمة داخلية"
تكساس تدرس الانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية بسبب "أزمة داخلية"
تتزايد الدعوات لإعلان استقلال ولاية تكساس عن الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرار المحكمة العليا يوم الإثنين بالانحياز إلى إدارة جو بايدن بشأن نزاع حول الجدار... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T08:32+0000
2024-01-25T08:32+0000
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أنه في تصويت بأغلبية 5 مقابل 4، سمح أغلبية قضاة المحكمة العليا للمسؤولين الفيدراليين بقطع أو إزالة أجزاء من حاجز الأسلاك الشائكة الذي أقامته ولاية تكساس على طول الحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين من العبور إلى أراضيها.وأوضحت أن قرار المحكمة العليا يثير دعوات استقلال ولاية تكساس، بدعوى أنها تقف إلى جانب إدارة بايدن بشأن الحدود، مشيرة إلى أن 4 من قضاة المحكمة العليا قد أعلنوا اعتراضهم على القرار، وهم كلارنس توماس، وصامويل أليتو، ونيل جورساتش، وبريت كافانو.وأثار قرار المحكمة العليا غضب سكان ولاية تكساس الذين يؤيدون الإجراءات التي اتخذها الحاكم الجمهوري جريج أبوت، بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية في الولاية، والتي شهدت تدفقا كبيرا للأشخاص الذين يعبرون الحدود من المكسيك.ويشار إلى أنه في يونيو/حزيران من العام 2022، أعلن الحزب الجمهوري الأمريكي في ولاية تكساس اعتزامه الضغط على السلطات المحلية لإجراء استفتاء في السنوات المقبلة لتحديد مصير الولاية ضمن الدولة.وأصدر الحزب الجمهوري في ولاية تكساس قرارا تم تبنيه عقب اجتماع في هيوستن وجاء فيه: "بموجب المادة 1 من دستور تكساس انتهكت الحكومة الفيدرالية حقنا بحكومة محلية، حيث يتم تجاهل حقوق تكساس في التعديل وتحتفظ الولاية بحقها في الانفصال عن الولايات المتحدة".فيما أعلن الجمهوريون في الولاية أنهم يرفضون الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وبالتالي لا يعترفون بسلطة الديمقراطي جو بايدن كرئيس للدولة الحالي. وأصبحت تكساس جزءا من أمريكا في عام 1845، حيث وافق الكونغرس الأمريكي على انضمامها بعد تصويت الأغلبية في مجلس الشيوخ، بدلاً من التوقيع على معاهدة انضمام دولية. وقبل ذلك، كانت تكساس جزءا من المكسيك.
https://sputnikarabic.ae/20220621/الجمهوريون-في-تكساس-يدعون-إلى-استفتاء-للانفصال-عن-الولايات-المتحدة-1063954521.html
https://sputnikarabic.ae/20160625/1019340182.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

تكساس تدرس الانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية بسبب "أزمة داخلية"

08:32 GMT 25.01.2024
© AFP 2023 / Paul Ratjeدوريات حرس الحدود الأمريكية تحاول منع طالبي لجوء، مهاجرين من هايتي، عبور نهر ريو غراندي لعبور الحدود بين سيوداد أكونا بالمكسيك وديل ريو، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، بعد شراء الإمدادات من الجانب المكسيكي، في سيوداد أكونا، المكسيك، 19 سبتمبر 2021.
دوريات حرس الحدود الأمريكية تحاول منع طالبي لجوء، مهاجرين من هايتي، عبور نهر ريو غراندي لعبور الحدود بين سيوداد أكونا بالمكسيك وديل ريو، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، بعد شراء الإمدادات من الجانب المكسيكي، في سيوداد أكونا، المكسيك، 19 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© AFP 2023 / Paul Ratje
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تتزايد الدعوات لإعلان استقلال ولاية تكساس عن الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرار المحكمة العليا يوم الإثنين بالانحياز إلى إدارة جو بايدن بشأن نزاع حول الجدار الحدودي.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أنه في تصويت بأغلبية 5 مقابل 4، سمح أغلبية قضاة المحكمة العليا للمسؤولين الفيدراليين بقطع أو إزالة أجزاء من حاجز الأسلاك الشائكة الذي أقامته ولاية تكساس على طول الحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين من العبور إلى أراضيها.
جنازة المواطن الأمريكي جورج فلويد في كنيسة فونتاين أوف برايز غي هيوستن، تكساس، الولايات المتحدة 8 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
الجمهوريون في تكساس يدعون إلى استفتاء للانفصال عن الولايات المتحدة
21 يونيو 2022, 08:38 GMT
وأوضحت أن قرار المحكمة العليا يثير دعوات استقلال ولاية تكساس، بدعوى أنها تقف إلى جانب إدارة بايدن بشأن الحدود، مشيرة إلى أن 4 من قضاة المحكمة العليا قد أعلنوا اعتراضهم على القرار، وهم كلارنس توماس، وصامويل أليتو، ونيل جورساتش، وبريت كافانو.
وأثار قرار المحكمة العليا غضب سكان ولاية تكساس الذين يؤيدون الإجراءات التي اتخذها الحاكم الجمهوري جريج أبوت، بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية في الولاية، والتي شهدت تدفقا كبيرا للأشخاص الذين يعبرون الحدود من المكسيك.
ويشار إلى أنه في يونيو/حزيران من العام 2022، أعلن الحزب الجمهوري الأمريكي في ولاية تكساس اعتزامه الضغط على السلطات المحلية لإجراء استفتاء في السنوات المقبلة لتحديد مصير الولاية ضمن الدولة.
وأصدر الحزب الجمهوري في ولاية تكساس قرارا تم تبنيه عقب اجتماع في هيوستن وجاء فيه: "بموجب المادة 1 من دستور تكساس انتهكت الحكومة الفيدرالية حقنا بحكومة محلية، حيث يتم تجاهل حقوق تكساس في التعديل وتحتفظ الولاية بحقها في الانفصال عن الولايات المتحدة".
ولاية تكساس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2016
تكساس تتطلع لاستفتاء انفصال عن الولايات المتحدة
25 يونيو 2016, 18:46 GMT
فيما أعلن الجمهوريون في الولاية أنهم يرفضون الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وبالتالي لا يعترفون بسلطة الديمقراطي جو بايدن كرئيس للدولة الحالي.
وأصبحت تكساس جزءا من أمريكا في عام 1845، حيث وافق الكونغرس الأمريكي على انضمامها بعد تصويت الأغلبية في مجلس الشيوخ، بدلاً من التوقيع على معاهدة انضمام دولية. وقبل ذلك، كانت تكساس جزءا من المكسيك.
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