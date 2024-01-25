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https://sputnikarabic.ae/20240125/مسابقة-أندريه-ستينين-الدولية-للتصوير-الصحفي-تعلن-عن-لجنة-التحكيم-لعام-2024-1085416818.html
مسابقة "أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي" تعلن عن لجنة التحكيم لعام 2024
مسابقة "أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي" تعلن عن لجنة التحكيم لعام 2024
تهدف مسابقة "أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي"، التي تنظمها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T18:58+0000
2024-01-25T19:05+0000
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وتعد هذه المسابقة منصة للمصورين الشباب الموهوبين والحساسين والمنفتحين على كل ما هو جديد، حيث يلفتون انتباهنا إلى الأشخاص والأحداث من حولنا.وضم فريق تحكيم مسابقة أندريه ستينين السنوية، مصورين صحفيين فائزين بأعلى جائزة في المسابقة من سنوات مختلفة.وقالت ألينا كوتشيتكوفا: "بالنسبة لي، تعد المشاركة في عمل لجنة تحكيم مسابقة الذكرى السنوية لستينين قيّمة للغاية. لمدة 10 سنوات، قدمت المسابقة منصة ممتازة للمصورين من مختلف البلدان للتعبير عن أنفسهم، في عام 2018، فزت بالجائزة الكبرى للمسابقة، وكان هذا بمثابة دعم كبير لي وفتح العديد من الفرص الجديدة، وبفضل المسابقة، حصلت أعمالي على اعتراف دولي".بدوره، قال أليكسي أورلوف: "بادئ ذي بدء، أود أن أهنئ جميع المشاركين في ذكرى مسابقة أندريه ستينين. تعد هذه المسابقة أهم مسابقة للتصوير الصحفي للمصورين الشباب، لذا أتمنى أن تستمر في اكتشاف أسماء جديدة وسرد قصص مهمة حقًا عن الأشخاص ومصائرهم من خلال أعمال المؤلفين".وقال غابرييلي تشيكوني: "بعد حصولي على الجائزة الكبرى للمسابقة، توفر المشاركة في لجنة التحكيم فرصة ممتازة لرد الجميل لكل من المصورين والمسابقة نفسها على ما منحتني إياه في عام 2019، إنه لأمر رائع أن تتاح لك الفرصة لرؤية أعمال المتنافسين والتعبير عن رأيك بشأنهم، لدعم أفضل أعمال المصورين الشباب من جميع أنحاء العالم الذين سيشاركون في المسابقة".وتابع: "آمل أن تقدم المسابقة كل تعقيدات وديناميكية العالم الحديث، والتي تشكل لغة التصوير الصحفي للتعبير بدقة عن جوهر الأحداث الأكثر أهمية في العام الحالي".وبدوره، أكد دانيلو غارسيا دي ميو، أن "الانضمام إلى لجنة تحكيم مسابقة ستينين، وهي مسابقة دولية مرموقة تحتفل بأفضل أعمال المصورين الصحفيين الشباب من جميع أنحاء العالم لمدة عشر سنوات، هو شرف وفرصة هائلة".وفي وقت سابق، انطلقت في العاصمة الروسية موسكو، فعاليات المسابقة الدولية العاشرة للتصوير الصحفي للمحترفين الشباب، إحياءً لذكرى مصور المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا"، أندريه ستينين، الذي قُتل في صيف عام 2014، بالقرب من مدينة دونيتسك.ووفقاً لتقاليد المسابقة، تم إطلاق الدعوة لتقديم الترشيحات، تزامنًا مع عيد ميلاد ستينين، يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر، حيث يبدأ قبول الأعمال في المسابقة تقليديًا في 22 ديسمبر، والتقديم مفتوح حتى 15 مارس/آذار 2024 ضمنًا.وبإمكان المتخصصين في التصوير الفوتوغرافي، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و33 عامًا، تقديم طلباتهم على موقع المسابقة على الإنترنت، باللغات الروسية "http://stenincontest.ru" والإنجليزية "https://stenincontest.com" والصينية "https://cn.stenincontest.com".
https://sputnikarabic.ae/20240112/مسابقة-أندريه-ستينين-للتصوير-الصحفي-الدولية-تنطلق-في-موسكو-1084913500.html
https://sputnikarabic.ae/20231019/إعلان-أسماء-الفائزين-بمسابقة-أندريه-ستينين-لعام-2023-1082205000.html
https://sputnikarabic.ae/20230703/مسابقة-ستينين---2023-تطلق-حملة-التصويت-بين-مستخدمي-الإنترنت-1078686237.html
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مسابقة "أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي" تعلن عن لجنة التحكيم لعام 2024

18:58 GMT 25.01.2024 (تم التحديث: 19:05 GMT 25.01.2024)
© Photo / Esteban Biba/Stenincontestصورة بعنوان "الجدار الدرع"، للمصور إستيبان بيب، من غواتيمالا. الأخبار الرئيسية، صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان الجدار الدرع، للمصور إستيبان بيب، من غواتيمالا. الأخبار الرئيسية، صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© Photo / Esteban Biba/Stenincontest
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تهدف مسابقة "أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي"، التي تنظمها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب وجذب انتباه الجمهور إلى تحديات التصوير الصحفي الحديث.
وتعد هذه المسابقة منصة للمصورين الشباب الموهوبين والحساسين والمنفتحين على كل ما هو جديد، حيث يلفتون انتباهنا إلى الأشخاص والأحداث من حولنا.
وضم فريق تحكيم مسابقة أندريه ستينين السنوية، مصورين صحفيين فائزين بأعلى جائزة في المسابقة من سنوات مختلفة.

ويمثل الجزء الدولي من لجنة التحكيم اثنين من المصورين الإيطاليين، دانيلو غارسيا دي ميو، وغابرييلي تشيكوني، بالإضافة إلى المصور الصحفي التركي، شبنيم كوسكون، ويمثل روسيا في لجنة التحكيم، ألينا كوتشيتكوفا، وأليكسي أورلوف.

وقالت ألينا كوتشيتكوفا: "بالنسبة لي، تعد المشاركة في عمل لجنة تحكيم مسابقة الذكرى السنوية لستينين قيّمة للغاية. لمدة 10 سنوات، قدمت المسابقة منصة ممتازة للمصورين من مختلف البلدان للتعبير عن أنفسهم، في عام 2018، فزت بالجائزة الكبرى للمسابقة، وكان هذا بمثابة دعم كبير لي وفتح العديد من الفرص الجديدة، وبفضل المسابقة، حصلت أعمالي على اعتراف دولي".
صورة باركور، المصور السوري منيب تيم، الفائز بالمركز الأول في الرياضة، صورة واحدة في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
مسابقة "أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولية" تنطلق في موسكو
12 يناير, 12:00 GMT
بدوره، قال أليكسي أورلوف: "بادئ ذي بدء، أود أن أهنئ جميع المشاركين في ذكرى مسابقة أندريه ستينين. تعد هذه المسابقة أهم مسابقة للتصوير الصحفي للمصورين الشباب، لذا أتمنى أن تستمر في اكتشاف أسماء جديدة وسرد قصص مهمة حقًا عن الأشخاص ومصائرهم من خلال أعمال المؤلفين".
وتابع: "من المستحيل المبالغة في تقدير أهمية وجود مثل هذه المنافسة، وأنا على يقين أن مسابقة الذكرى السنوية العاشرة ستقدم للمشاهد العديد من الصور الرائعة وأفضلها من جميع أنحاء العالم".
وقال غابرييلي تشيكوني: "بعد حصولي على الجائزة الكبرى للمسابقة، توفر المشاركة في لجنة التحكيم فرصة ممتازة لرد الجميل لكل من المصورين والمسابقة نفسها على ما منحتني إياه في عام 2019، إنه لأمر رائع أن تتاح لك الفرصة لرؤية أعمال المتنافسين والتعبير عن رأيك بشأنهم، لدعم أفضل أعمال المصورين الشباب من جميع أنحاء العالم الذين سيشاركون في المسابقة".
Работа Умирающая традиция. Вид через окружность индийского фотографа Сайян Адхикари. Моя Планета, одиночная фотография, 1-е место - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
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إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "أندريه ستينين" لعام 2023
19 أكتوبر 2023, 16:12 GMT
وتابع: "آمل أن تقدم المسابقة كل تعقيدات وديناميكية العالم الحديث، والتي تشكل لغة التصوير الصحفي للتعبير بدقة عن جوهر الأحداث الأكثر أهمية في العام الحالي".

وقال شبنيم كوشكون إن "مسابقة أندريه ستينين مهمة جدًا، خاصة بالنسبة للشهرة العالمية للصحفيين الشباب، وبعد فوزي بهذه المسابقة، وكوني جزء من فريق التحكيم يعني الكثير بالنسبة لي".

وبدوره، أكد دانيلو غارسيا دي ميو، أن "الانضمام إلى لجنة تحكيم مسابقة ستينين، وهي مسابقة دولية مرموقة تحتفل بأفضل أعمال المصورين الصحفيين الشباب من جميع أنحاء العالم لمدة عشر سنوات، هو شرف وفرصة هائلة".
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وفي وقت سابق، انطلقت في العاصمة الروسية موسكو، فعاليات المسابقة الدولية العاشرة للتصوير الصحفي للمحترفين الشباب، إحياءً لذكرى مصور المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا"، أندريه ستينين، الذي قُتل في صيف عام 2014، بالقرب من مدينة دونيتسك.
ووفقاً لتقاليد المسابقة، تم إطلاق الدعوة لتقديم الترشيحات، تزامنًا مع عيد ميلاد ستينين، يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر، حيث يبدأ قبول الأعمال في المسابقة تقليديًا في 22 ديسمبر، والتقديم مفتوح حتى 15 مارس/آذار 2024 ضمنًا.
وبإمكان المتخصصين في التصوير الفوتوغرافي، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و33 عامًا، تقديم طلباتهم على موقع المسابقة على الإنترنت، باللغات الروسية "http://stenincontest.ru" والإنجليزية "https://stenincontest.com" والصينية "https://cn.stenincontest.com".
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