https://sputnikarabic.ae/20240125/مسابقة-أندريه-ستينين-الدولية-للتصوير-الصحفي-تعلن-عن-لجنة-التحكيم-لعام-2024-1085416818.html

مسابقة "أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي" تعلن عن لجنة التحكيم لعام 2024

مسابقة "أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي" تعلن عن لجنة التحكيم لعام 2024

تهدف مسابقة "أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي"، التي تنظمها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب... 25.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-25T18:58+0000

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وتعد هذه المسابقة منصة للمصورين الشباب الموهوبين والحساسين والمنفتحين على كل ما هو جديد، حيث يلفتون انتباهنا إلى الأشخاص والأحداث من حولنا.وضم فريق تحكيم مسابقة أندريه ستينين السنوية، مصورين صحفيين فائزين بأعلى جائزة في المسابقة من سنوات مختلفة.وقالت ألينا كوتشيتكوفا: "بالنسبة لي، تعد المشاركة في عمل لجنة تحكيم مسابقة الذكرى السنوية لستينين قيّمة للغاية. لمدة 10 سنوات، قدمت المسابقة منصة ممتازة للمصورين من مختلف البلدان للتعبير عن أنفسهم، في عام 2018، فزت بالجائزة الكبرى للمسابقة، وكان هذا بمثابة دعم كبير لي وفتح العديد من الفرص الجديدة، وبفضل المسابقة، حصلت أعمالي على اعتراف دولي".بدوره، قال أليكسي أورلوف: "بادئ ذي بدء، أود أن أهنئ جميع المشاركين في ذكرى مسابقة أندريه ستينين. تعد هذه المسابقة أهم مسابقة للتصوير الصحفي للمصورين الشباب، لذا أتمنى أن تستمر في اكتشاف أسماء جديدة وسرد قصص مهمة حقًا عن الأشخاص ومصائرهم من خلال أعمال المؤلفين".وقال غابرييلي تشيكوني: "بعد حصولي على الجائزة الكبرى للمسابقة، توفر المشاركة في لجنة التحكيم فرصة ممتازة لرد الجميل لكل من المصورين والمسابقة نفسها على ما منحتني إياه في عام 2019، إنه لأمر رائع أن تتاح لك الفرصة لرؤية أعمال المتنافسين والتعبير عن رأيك بشأنهم، لدعم أفضل أعمال المصورين الشباب من جميع أنحاء العالم الذين سيشاركون في المسابقة".وتابع: "آمل أن تقدم المسابقة كل تعقيدات وديناميكية العالم الحديث، والتي تشكل لغة التصوير الصحفي للتعبير بدقة عن جوهر الأحداث الأكثر أهمية في العام الحالي".وبدوره، أكد دانيلو غارسيا دي ميو، أن "الانضمام إلى لجنة تحكيم مسابقة ستينين، وهي مسابقة دولية مرموقة تحتفل بأفضل أعمال المصورين الصحفيين الشباب من جميع أنحاء العالم لمدة عشر سنوات، هو شرف وفرصة هائلة".وفي وقت سابق، انطلقت في العاصمة الروسية موسكو، فعاليات المسابقة الدولية العاشرة للتصوير الصحفي للمحترفين الشباب، إحياءً لذكرى مصور المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا"، أندريه ستينين، الذي قُتل في صيف عام 2014، بالقرب من مدينة دونيتسك.ووفقاً لتقاليد المسابقة، تم إطلاق الدعوة لتقديم الترشيحات، تزامنًا مع عيد ميلاد ستينين، يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر، حيث يبدأ قبول الأعمال في المسابقة تقليديًا في 22 ديسمبر، والتقديم مفتوح حتى 15 مارس/آذار 2024 ضمنًا.وبإمكان المتخصصين في التصوير الفوتوغرافي، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و33 عامًا، تقديم طلباتهم على موقع المسابقة على الإنترنت، باللغات الروسية "http://stenincontest.ru" والإنجليزية "https://stenincontest.com" والصينية "https://cn.stenincontest.com".

https://sputnikarabic.ae/20240112/مسابقة-أندريه-ستينين-للتصوير-الصحفي-الدولية-تنطلق-في-موسكو-1084913500.html

https://sputnikarabic.ae/20231019/إعلان-أسماء-الفائزين-بمسابقة-أندريه-ستينين-لعام-2023-1082205000.html

https://sputnikarabic.ae/20230703/مسابقة-ستينين---2023-تطلق-حملة-التصويت-بين-مستخدمي-الإنترنت-1078686237.html

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