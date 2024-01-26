https://sputnikarabic.ae/20240126/إيران-بعد-قرار-العدل-الدولية-أصبح-مسؤولو-نظام-إسرائيل-المزيف-من-أكثرالمكروهين-بالرأي-العام-العالمي-1085448394.html

إيران بعد قرار العدل الدولية: أصبح مسؤولو نظام إسرائيل المزيف من أكثرالمكروهين بالرأي العام العالمي

إيران بعد قرار العدل الدولية: أصبح مسؤولو نظام إسرائيل المزيف من أكثرالمكروهين بالرأي العام العالمي

علّق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على القرار الصادر، اليوم الجمعة، من محكمة العدل الدولية، والذي يطالب إسرائيل "باتخاذ إجراءات من أجل منع... 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T14:21+0000

2024-01-26T14:21+0000

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وكتب عبد اللهيان عبر منصة "إكس": "اليوم، أصبح مسؤولو النظام الإسرائيلي المزيف من أكثر الأشخاص المكروهين في الرأي العام العالمي، ويجب تقديمهم إلى العدالة فورا لارتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب غير مسبوقة ضد الفلسطينيين".وتوجه وزير الخارجية الإيراني، في تغريدته، بتهنئة نجاح جنوب أفريقيا أمام المحكمة الجنائية الدولية، في رفعها شكوى ضد "النظام الصهيوني" إلى حكومة وشعب جنوب أفريقيا والشعب الفلسطيني، كما هنأ وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، نالدي باندور.وأضاف مشددا على دعم إيران لمبادرة حكومة جنوب أفريقيا تجاه إسرائيل.وكانت محكمة العدل الدولية، قد تلت اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.وذكرت محكمة العدل الدولية: "نحن على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح هناك، ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل"، موضحة: "لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها، لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل".تصويت... هل تعتبر قرار العدل الدولية منصفا لسكان غزة المدمرة؟وشددت المحكمة على أن "إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعي ضد المجموعات الفلسطينية"، وأنهت المحكمة جلستها التأكيد على أنه "يتوجب على إسرائيل رفع تقرير إلى المحكمة حول التدابير خلال شهر واحد".

https://sputnikarabic.ae/20240126/العدل-الدولية-لن-نرفض-قضية-الإبادة-الجماعية-ضد-إسرائيل-1085443306.html

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