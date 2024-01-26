https://sputnikarabic.ae/20240126/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-التزامنا-بالقانون-الدولي-ثابت-بغض-النظر-عن-إجراءات-لاهاي-1085450343.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: التزامنا بالقانون الدولي ثابت بغض النظر عن إجراءات لاهاي

وزير الخارجية الإسرائيلي: التزامنا بالقانون الدولي ثابت بغض النظر عن إجراءات لاهاي

علّق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، والتي أمرت تل أبيب باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق... 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T15:11+0000

2024-01-26T15:11+0000

2024-01-26T15:11+0000

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وقال كاتس في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "التزام إسرائيل بالقانون الدولي ثابت، وهو قائم بغض النظر عن الإجراءات المتبعة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، تماما مثل حق إسرائيل الأساسي في حماية مواطنيها ضد منظمة حماس الإرهابية، التي تدعو إلى تدمير دولة الشعب اليهودي".وأضاف كاتس: "أكرر هذا الالتزام اليوم، عشية اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة".وشكر وزير الخارجية الإسرائيلي، الطاقم القانوني الذي مثّل بلاده أمام المحكمة، قائلا: "نحن فخورون بكم".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة للبت بطلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.وذكرت محكمة العدل الدولية، بالقول: "نحن على علم بالمأساة في غزة، وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح هناك، ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".وأضافت أنه "لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها، لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل".وشددت المحكمة على أن "إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعية ضد المجموعات الفلسطينية".وتابعت: "أخذت المحكمة بعين الاعتبار عددًا من التصريحات لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".وأردفت، بالقول: "على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الخدمات الأساسية المطلوبة في حالة الحرب للفلسطينيين، الذين يعانون من ظروف صعبة، واتخاذ تدابير لمنع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية".واتهمت جنوب أفريقيا، في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في قطاع غزة، وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.بسبب دعوى العدل الدولية.. "العال" الإسرائيلية تلغي رحلاتها إلى جنوب أفريقيا بداية من أبريل المقبلوطالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.كما دعت جنوب أفريقيا المحكمة إلى إلزام إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع وعرقلة عمل المحاكمة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 64 ألف جريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240126/العدل-الدولية-لن-نرفض-قضية-الإبادة-الجماعية-ضد-إسرائيل-1085443306.html

https://sputnikarabic.ae/20240126/تصويت-هل-تعتبر-قرار-العدل-الدولية-منصفا-لسكان-غزة-المدمرة-1085445674.html

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محكمة العدل الدولية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس