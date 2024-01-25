https://sputnikarabic.ae/20240125/صوّت-للزعيم-العربي-رقم-1-الذي-جعل-بلده-ينافس-اقتصادات-العالم-1085407150.html
صوّت للزعيم العربي رقم 1 الذي جعل بلده ينافس اقتصادات العالم
صوّت للزعيم العربي رقم 1 الذي جعل بلده ينافس اقتصادات العالم
شهدت العقود الأخيرة تغيرات كبيرة، منها أحداث ما أطلق عليه "الربيع العربي"، الذي تسبب في خسائر كبيرة لبعض الدول العربية، لكن على الرغم من ذلك استطاعت بعض الدول... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T13:52+0000
2024-01-25T13:52+0000
2024-01-25T14:08+0000
استطلاعات الرأي
اقتصاد
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وتأثر الاقتصاد العالمي على مدى عقود، بالعديد من الأزمات التي تفاوتت في شدتها وعواقبها ونتائجها، وعكست الاقتصادات، في عام 2023، حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، التي نشأت منذ بداية جائحة "كوفيد" التي لم تنتهي عواقبها بعد.وبالرغم من التهديدات التي تلوح في الأفق، يستمر الاقتصاد العالمي في التحسن مقارنة بالمستوى الأدنى للوباء، وظهور فرص جديدة للأسواق التنافسية العالمية في كل من القطاعين العام والخاص.تصويت... هل أخطأ محمد صلاح بقراره مغادرة منتخب بلاده في "لحظات حرجة"؟برأيك، من هو الزعيم العربي الذي استطاع تحقيق أفضل نهضة اقتصادية لبلده، خلال السنوات الأخيرة، وجعله يتصدر اقتصادات العالم.صوّت للحدث العربي الأبرز لـ"عام المآسي" 2023 صوّت للشخصية الأكثر جدلا لعام 2023صوّت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا في عام 2023
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MIA „Rosiya Segodnya“
опросы, استطلاعات الرأي, اقتصاد
опросы, استطلاعات الرأي, اقتصاد
صوّت للزعيم العربي رقم 1 الذي جعل بلده ينافس اقتصادات العالم
13:52 GMT 25.01.2024 (تم التحديث: 14:08 GMT 25.01.2024)
شهدت العقود الأخيرة تغيرات كبيرة، منها أحداث ما أطلق عليه "الربيع العربي"، الذي تسبب في خسائر كبيرة لبعض الدول العربية، لكن على الرغم من ذلك استطاعت بعض الدول العربية النهوض في اقتصاداتها بالرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية، التي عصفت بدول كبرى كبريطانيا.
وتأثر الاقتصاد العالمي على مدى عقود، بالعديد من الأزمات التي تفاوتت في شدتها وعواقبها ونتائجها، وعكست الاقتصادات، في عام 2023، حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، التي نشأت منذ بداية جائحة "كوفيد" التي لم تنتهي عواقبها بعد.
وفي عام 2022، تحول تركيز الاقتصاد العالمي تدريجيا من وباء "كوفيد" إلى المخاوف المتزايدة بشأن التضخم الاقتصادي والمخاطر الجيوسياسية.
وبالرغم من التهديدات التي تلوح في الأفق، يستمر الاقتصاد العالمي في التحسن مقارنة بالمستوى الأدنى للوباء، وظهور فرص جديدة للأسواق التنافسية العالمية في كل من القطاعين العام والخاص.
لكن بعض الدول العربية، على الرغم من كل ما سبق، استطاعت تحقيق قفزة اقتصادية ضخمة وتحول كبير في استراتيجياتها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، مثل قطر والسعودية والإمارات وغيرهم من الدول العربية.
برأيك، من هو الزعيم العربي الذي استطاع تحقيق أفضل نهضة اقتصادية لبلده، خلال السنوات الأخيرة، وجعله يتصدر اقتصادات العالم.