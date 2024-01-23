https://sputnikarabic.ae/20240123/تصويت-هل-قدمت-إسرائيل-مقترحا-للهدنة-لأنها-في-وضع-خطير؟-1085332492.html
تصويت... هل قدمت إسرائيل مقترحا للهدنة لأنها في وضع خطير؟
تصويت... هل قدمت إسرائيل مقترحا للهدنة لأنها في وضع خطير؟
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الاثنين، أن إسرائيل قدمت خلال الأيام الماضية، مقترحًا لوقف القتال في قطاع غزة لمدة شهرين، ضمن اتفاق يقضي بإطلاق سراح جميع... 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T14:58+0000
2024-01-23T14:58+0000
2024-01-23T15:01+0000
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وتأتي هذه الأنباء في وقت تعرضت فيه إسرائيل لصدمة كبيرة على خلفية مقتل 21 عسكريا في معارك في قطاع غزة، يوم أمس الاثنين.وتزامنت هذه الأحداث مع غضب داخلي في إسرائيل وسط مطالب من الأهالي إجراء صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس".لكن الأكثر إثارة للاهتمام أن بعض وسائل الإعلام ذكرت أن حماس رفضت المقترح الإسرائيلي في وقت يتزايد فيه الضغط الإقليمي على حلفاء تل أبيب بسبب عمليات "أنصار الله" و"حزب الله" وغيرهم من "حركات المقاومة" في المنطقة.وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤول لم تذكر اسمه، بأن حركة حماس رفضت اقتراح إسرائيل بوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة شهرين من أجل إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.تصويت... هل تستطيع محكمة العدل الدولية وقف الحرب الإسرائيلية على غزة؟تصويت... هل فشل "البنتاغون" في لي ذراع "أنصار الله" عند أهم بوابة بحرية في العالمتصويت... هل أخطأ محمد صلاح بقراره مغادرة منتخب بلاده في "لحظات حرجة"؟
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MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, опросы
تصويت... هل قدمت إسرائيل مقترحا للهدنة لأنها في وضع خطير؟
14:58 GMT 23.01.2024 (تم التحديث: 15:01 GMT 23.01.2024)
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الاثنين، أن إسرائيل قدمت خلال الأيام الماضية، مقترحًا لوقف القتال في قطاع غزة لمدة شهرين، ضمن اتفاق يقضي بإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وتأتي هذه الأنباء في وقت تعرضت فيه إسرائيل لصدمة كبيرة على خلفية مقتل 21 عسكريا في معارك في قطاع غزة، يوم أمس الاثنين.
وتزامنت هذه الأحداث مع غضب داخلي في إسرائيل وسط مطالب من الأهالي إجراء صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس".
لكن الأكثر إثارة للاهتمام أن بعض وسائل الإعلام ذكرت أن حماس رفضت المقترح الإسرائيلي في وقت يتزايد فيه الضغط الإقليمي على حلفاء تل أبيب بسبب عمليات "أنصار الله" و"حزب الله" وغيرهم من "حركات المقاومة" في المنطقة.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤول لم تذكر اسمه، بأن حركة حماس رفضت اقتراح إسرائيل بوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة شهرين من أجل إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.
برأيك، هل بدأت إسرائيل تدخل في وضع حرج اضطرها للمطالبة بهدنة على خلفية الأحداث الأخيرة.