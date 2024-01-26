عربي
https://sputnikarabic.ae/20240126/في-اتصال-هاتفي-بينهما-بايدن-يضغط-على-نتنياهو-لتقليص-عمليات-الجيش-الإسرائيلي-في-غزة-1085441970.html
في اتصال هاتفي بينهما.. بايدن يضغط على نتنياهو لتقليص عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة
في اتصال هاتفي بينهما.. بايدن يضغط على نتنياهو لتقليص عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتقليص عمليات الجيش الإسرائيلي في... 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T12:18+0000
2024-01-26T12:18+0000
حركة حماس
العالم العربي
الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082265590_0:0:1839:1035_1920x0_80_0_0_33d231e5aa7dd9e938c77a2efdcd0d0c.jpg
وذكر الموقع الإلكتروني "واللا"، اليوم الجمعة، أن "الرئيس بادين، يمارس ضغوطا على نتنياهو، بهدف تقليص العمليات العسكرية في غزة، قدر الإمكان، وذلك خلال محادثة هاتفية بينهما".وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لا يؤيد حربا مستمرة لمدة عام في قطاع غزة، رافضا إطالة الحرب إلى هذا الوقت، بحسب الموقع الإسرائيلي.وفي الـ20 من يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يستثن إمكانية التوصل إلى حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في ظل القيادة الإسرائيلية الحالية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وقال بايدن، في مؤتمر صحفي في معرض الإجابة عن سؤال عما إذا كان تحقيق حل الدولتين سيكون مستحيلا أثناء وجود نتنياهو، في السلطة: "لا، هذا ليس صحيحا".وناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اليوم ذاته، ضرورة إقامة دولة فلسطينية، في أول اتصال بينهما، منذ شهر، وجاءت هذه المكالمة غداة إعلان نتنياهو، معارضته منح السيادة للفلسطينيين في أعقاب الحرب.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26083 قتيلا، و64487 مصابا.
https://sputnikarabic.ae/20240126/للمرة-الأولى-منذ-طوفان-الأقصى-وخلافا-للتوقعات-استطلاع-رأي-يظهر-تقدم-نتنياهو-على-حساب-غانتس-1085429726.html
https://sputnikarabic.ae/20240126/بسبب-دعوى-العدل-الدولية-العال-الإسرائيلية-تلغي-رحلاتها-إلى-جنوب-أفريقيا-بداية-من-أبريل-المقبل-1085428601.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082265590_144:0:1779:1226_1920x0_80_0_0_0c586f96e00cb1c1a230c8ccb03eb558.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

في اتصال هاتفي بينهما.. بايدن يضغط على نتنياهو لتقليص عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة

12:18 GMT 26.01.2024
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتقليص عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وذكر الموقع الإلكتروني "واللا"، اليوم الجمعة، أن "الرئيس بادين، يمارس ضغوطا على نتنياهو، بهدف تقليص العمليات العسكرية في غزة، قدر الإمكان، وذلك خلال محادثة هاتفية بينهما".
وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لا يؤيد حربا مستمرة لمدة عام في قطاع غزة، رافضا إطالة الحرب إلى هذا الوقت، بحسب الموقع الإسرائيلي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
للمرة الأولى منذ "طوفان الأقصى" وخلافا للتوقعات.. استطلاع رأي يظهر تقدم نتنياهو على حساب غانتس
09:40 GMT
وفي الـ20 من يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يستثن إمكانية التوصل إلى حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في ظل القيادة الإسرائيلية الحالية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال بايدن، في مؤتمر صحفي في معرض الإجابة عن سؤال عما إذا كان تحقيق حل الدولتين سيكون مستحيلا أثناء وجود نتنياهو، في السلطة: "لا، هذا ليس صحيحا".
وناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اليوم ذاته، ضرورة إقامة دولة فلسطينية، في أول اتصال بينهما، منذ شهر، وجاءت هذه المكالمة غداة إعلان نتنياهو، معارضته منح السيادة للفلسطينيين في أعقاب الحرب.
طيران العال - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
بسبب دعوى العدل الدولية.. "العال" الإسرائيلية تلغي رحلاتها إلى جنوب أفريقيا بداية من أبريل المقبل
09:06 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26083 قتيلا، و64487 مصابا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. العالم يترقب حكم العدل الدولية بشأن إسرائيل.. صور وفيديو10:16 GMTРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала