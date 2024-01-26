https://sputnikarabic.ae/20240126/عين-الأسد-الأمريكية-في-العراق-تتلقى-ضربة-جديدة--عاجل-1085442799.html
"عين الأسد" الأمريكية في العراق تتلقى ضربة جديدة- عاجل
"عين الأسد" الأمريكية في العراق تتلقى ضربة جديدة- عاجل
صرحت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، اليوم الجمعة، بتنفيذها هجوما على قاعدة "عين الأسد" الجوية الموجودة في محافظة الأنبار غربي البلاد بهجوم هو الثاني... 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T12:27+0000
2024-01-26T12:27+0000
2024-01-26T12:31+0000
القواعد الأمريكية
العالم العربي
العراق
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وأوضحت المقاومة في بيانها: "هاجم مقاتلينا، اليوم الجمعة 26-1-2024، قاعدة عين الاسد المحتلة غربي العراق، بالطيران المسيّر".
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
القواعد الأمريكية, العالم العربي, العراق
القواعد الأمريكية, العالم العربي, العراق
"عين الأسد" الأمريكية في العراق تتلقى ضربة جديدة- عاجل
12:27 GMT 26.01.2024 (تم التحديث: 12:31 GMT 26.01.2024)
يتبع
صرحت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، اليوم الجمعة، بتنفيذها هجوما على قاعدة "عين الأسد" الجوية الموجودة في محافظة الأنبار غربي البلاد بهجوم هو الثاني من نوعه خلال الساعات القليلة الماضية.
وأوضحت المقاومة في بيانها: "هاجم مقاتلينا، اليوم الجمعة 26-1-2024، قاعدة عين الاسد المحتلة غربي العراق، بالطيران المسيّر".