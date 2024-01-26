عربي
"عين الأسد" الأمريكية في العراق تتلقى ضربة جديدة- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20240126/عين-الأسد-الأمريكية-في-العراق-تتلقى-ضربة-جديدة--عاجل-1085442799.html
"عين الأسد" الأمريكية في العراق تتلقى ضربة جديدة- عاجل
"عين الأسد" الأمريكية في العراق تتلقى ضربة جديدة- عاجل
صرحت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، اليوم الجمعة، بتنفيذها هجوما على قاعدة "عين الأسد" الجوية الموجودة في محافظة الأنبار غربي البلاد بهجوم هو الثاني... 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T12:27+0000
2024-01-26T12:31+0000
القواعد الأمريكية
العالم العربي
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102705/03/1027050377_0:16:1147:661_1920x0_80_0_0_c28ccc4893ec8c84bf13a548949ecb96.jpg
وأوضحت المقاومة في بيانها: "هاجم مقاتلينا، اليوم الجمعة 26-1-2024، قاعدة عين الاسد المحتلة غربي العراق، بالطيران المسيّر".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102705/03/1027050377_0:0:881:661_1920x0_80_0_0_a02511f7d2c632e8fd7f303ba18db401.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
القواعد الأمريكية, العالم العربي, العراق
القواعد الأمريكية, العالم العربي, العراق

"عين الأسد" الأمريكية في العراق تتلقى ضربة جديدة- عاجل

12:27 GMT 26.01.2024 (تم التحديث: 12:31 GMT 26.01.2024)
© Photo / Youtube/defenseupdateقنبلة صاروخية أمريكية
قنبلة صاروخية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
© Photo / Youtube/defenseupdate
تابعنا عبر
يتبع
صرحت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، اليوم الجمعة، بتنفيذها هجوما على قاعدة "عين الأسد" الجوية الموجودة في محافظة الأنبار غربي البلاد بهجوم هو الثاني من نوعه خلال الساعات القليلة الماضية.
وأوضحت المقاومة في بيانها: "هاجم مقاتلينا، اليوم الجمعة 26-1-2024، قاعدة عين الاسد المحتلة غربي العراق، بالطيران المسيّر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. العالم يترقب حكم العدل الدولية بشأن إسرائيل.. صور وفيديو10:16 GMTРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала