https://sputnikarabic.ae/20240127/أردوغان-يدعو-إسرائيل-للإصغاء-إلى-صوت-المجتمع-الدولي-بوقف-هجماتها-ومجازرها-على-غزة-فورا-1085477113.html
أردوغان يدعو إسرائيل للإصغاء إلى صوت المجتمع الدولي بوقف هجماتها ومجازرها على غزة فورا
أردوغان يدعو إسرائيل للإصغاء إلى صوت المجتمع الدولي بوقف هجماتها ومجازرها على غزة فورا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "قرار محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في غزة، بمثابة صدى لشعار "العالم أكبر من خمسة" الذي يكرره باستمرار". 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T14:26+0000
2024-01-27T14:26+0000
2024-01-27T14:26+0000
أخبار تركيا اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
رجب طيب أردوغان
جنوب أفريقيا
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/13/1085190241_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_dc593f66b7a3d7aca15d1d550b4f6c38.jpg
ودعا أردوغان، خلال حفل إعلان مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية على مستوى رؤساء المناطق في ولاية إزمير غربي تركيا، إسرائيل مرة أخرى للإصغاء إلى صوت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ووقف هجماتها ومجازرها على الفور"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الجمعة، قرارا مؤقتا بشأن دعوى قضائية أقامتها جنوب أفريقيا تطلب فيها اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل بسبب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة الدعوات إلى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لسكان المنطقة، وكذلك ضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات بارتكاب أعمال ضد الشعب الفلسطيني الموصوفة في اتفاقية الإبادة الجماعية، ولم تلزم المحكمة إسرائيل بوقف الحرب على قطاع غزة، كما طلبت جنوب أفريقيا في دعواها.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240126/وزير-العدل-الفلسطيني-لـسبوتنيك-تدابير-محكمة-العدل-الدولية-صفعة-قانونية-وإسرائيل-ملزمة-بتطبيقها-1085456232.html
https://sputnikarabic.ae/20240126/الخارجية-الروسية-العدل-الدولية-اعترفت-بأن-معاناة-مدنيي-غزة-تشير-إلى-الإبادة-الجماعية-1085454428.html
غزة
قطاع غزة
جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/13/1085190241_88:0:976:666_1920x0_80_0_0_45bf44b5066de359dad357cc854ff7b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, رجب طيب أردوغان, جنوب أفريقيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, رجب طيب أردوغان, جنوب أفريقيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أردوغان يدعو إسرائيل للإصغاء إلى صوت المجتمع الدولي بوقف هجماتها ومجازرها على غزة فورا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "قرار محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في غزة، بمثابة صدى لشعار "العالم أكبر من خمسة" الذي يكرره باستمرار".
ودعا أردوغان، خلال حفل إعلان مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية على مستوى رؤساء المناطق في ولاية إزمير غربي تركيا، إسرائيل مرة أخرى للإصغاء إلى صوت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ووقف هجماتها ومجازرها على الفور"، حسب وكالة
"الأناضول" التركية.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الجمعة، قرارا مؤقتا بشأن دعوى قضائية
أقامتها جنوب أفريقيا تطلب فيها اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل بسبب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة الدعوات إلى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لسكان المنطقة، وكذلك ضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات بارتكاب أعمال ضد الشعب الفلسطيني الموصوفة في اتفاقية الإبادة الجماعية، ولم تلزم المحكمة إسرائيل بوقف الحرب على قطاع غزة، كما طلبت جنوب أفريقيا في دعواها.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.