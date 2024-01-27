https://sputnikarabic.ae/20240127/أردوغان-يدعو-إسرائيل-للإصغاء-إلى-صوت-المجتمع-الدولي-بوقف-هجماتها-ومجازرها-على-غزة-فورا-1085477113.html

أردوغان يدعو إسرائيل للإصغاء إلى صوت المجتمع الدولي بوقف هجماتها ومجازرها على غزة فورا

أردوغان يدعو إسرائيل للإصغاء إلى صوت المجتمع الدولي بوقف هجماتها ومجازرها على غزة فورا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "قرار محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في غزة، بمثابة صدى لشعار "العالم أكبر من خمسة" الذي يكرره باستمرار". 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T14:26+0000

2024-01-27T14:26+0000

2024-01-27T14:26+0000

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ودعا أردوغان، خلال حفل إعلان مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية على مستوى رؤساء المناطق في ولاية إزمير غربي تركيا، إسرائيل مرة أخرى للإصغاء إلى صوت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ووقف هجماتها ومجازرها على الفور"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الجمعة، قرارا مؤقتا بشأن دعوى قضائية أقامتها جنوب أفريقيا تطلب فيها اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل بسبب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة الدعوات إلى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لسكان المنطقة، وكذلك ضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات بارتكاب أعمال ضد الشعب الفلسطيني الموصوفة في اتفاقية الإبادة الجماعية، ولم تلزم المحكمة إسرائيل بوقف الحرب على قطاع غزة، كما طلبت جنوب أفريقيا في دعواها.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.

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https://sputnikarabic.ae/20240126/الخارجية-الروسية-العدل-الدولية-اعترفت-بأن-معاناة-مدنيي-غزة-تشير-إلى-الإبادة-الجماعية-1085454428.html

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أخبار تركيا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, رجب طيب أردوغان, جنوب أفريقيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي