https://sputnikarabic.ae/20240127/إيران-ترد-على-بيان-الدول-الأوروبية-الثلاث-بشأن-إطلاق-القمر-الصناعي-1085469141.html

إيران ترد على بيان الدول الأوروبية الثلاث بشأن إطلاق القمر الصناعي

إيران ترد على بيان الدول الأوروبية الثلاث بشأن إطلاق القمر الصناعي

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، على بيان القوى الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، بشأن إطلاق القمر الصناعي "ثريا". 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T10:49+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن بيان إدانة الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشأن إطلاق القمر الصناعي الوطني "ثريا"، بيان تدخلي، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف كنعاني، أن "تحقيق التقدم العلمي والبحثي، بما في ذلك في مجال الجو – فضاء هو حق طبيعي ومشروع للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشيرا إلى أن "مثل هذه التصريحات التدخلية، التي تشير إلى النظرة الأنانية للدول المذكورة تجاه تقدم إيران، لن تفت من عزيمة وإرادة الشعب الإيراني على التقدم المستمر في مجال العلوم والتكنولوجيا".وأكد أن "فرض مثل هذه التوجهات غير التقليدية من الدول الغربية مرفوضة رفضا قاطعا"، معتبرا استخدام التقنيات السلمية في مسار التطور العلمي والبحث أمراً واجباً ومحفوضاً لها.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، نجاحه في وضع القمر الصناعي "ثريا" في مدار 750 كيلومترا بواسطة حامل القمر الصناعي "قائم 100".وأعلن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، بعدها بيوم، أن القمر الصناعي "ثريا" الذي أطلق إلى مداره، نجح في إنجاز مهمته، وأرسل أولى إشاراته إلى الأرض.وكان وزير الاتصالات الإيراني، كشف في الخامس من أبريل/ نيسان الماضي، عن جاهزية 10 أقمار صناعية للاختبار والإطلاق، موضحا أن "العام الحالي، وبناء على موافقة المجلس الأعلى للفضاء، لدينا خطة مفصلة لتطوير صناعة الفضاء، والآن لدينا 10 أقمار صناعية وشحنات فضائية جاهزة للاختبار والإطلاق".وتابع أن "هناك أقمارا صناعية عدة قيد التصميم والتصنيع"، مشددا على أن "هدف وزارة الاتصالات كخطوة أولى هو تقديم الخدمات والإمكانيات الموجودة في مجال الفضاء في إيران إلى دول الجوار والدول الإسلامية".

https://sputnikarabic.ae/20240121/إيران-تتلقى-أولى-الإشارات-من-القمر-الصناعي-ثريا-1085242581.html

https://sputnikarabic.ae/20240120/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إطلاق-قمر-ثريا-الصناعي-1085203302.html

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